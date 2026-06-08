Вишковић: У петак почетак радова на дионици ауто-пута Бијељина-Брчко

Аутор:АТВ
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Радови на дионици ауто-пута Бијељина-Брчко почеће у петак, 12. јуна, изјавио је данас вршилац дужности директора предузећа "Аутопутеви Републике Српске" Радован Вишковић.
"Према потписаном уговору, рок изградње је три године. Извођач има обавезу да уради пројекат и изведе радове, а `Аутопутеви` експропријацију која је до данас извршена од 90 одсто", рекао је Вишковић новинарима на свечаности поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске".
Он је навео да "Аутопутеви Републике Српске" управљају са 111 километара ауто-пута, те да је већ договорено да се ради додатних 112 километара, преноси Срна
"Од три до четири године Српска може да има двоструко већу километражу ауто-путева него данас. Када на то све додамо бројне важне пројекте у фази припреме, попут обилазнице око Бањалуке, ауто-пута према Млиништу, Јадранско-јонског ауто-пута од Стоца према Андријевици и слично, у овом моменту у Српској инвестициони циклус у вези са изградњом ауто-путева премашује 2,5 милијарди КМ", рекао је Вишковић.
Са плановима у наредних пар година, каже Вишковић, то се примиче износу од близу шест милијарди КМ без ПДВ-а.
Када је ријеч о дионици ауто-пута од Раче до Бијељине, Вишковић је рекао да је тај ауто-пут требао бити завршен да се поштовало оно што је написано на папиру.
"То је пролонгирано још неких годину дана и тамо се сада знатно више ради него што се радило. У вези с тим апсолутно ниједном подизвођачу и никоме не дугујемо ниједну КМ", рекао је Вишковић и додао да посљедње информације указују на то да је интензитет радова знатно подигнут.
Министар саобраћаја и веза Републике Српске Зоран Стевановић изјавио је да је циљ оживљавање свих градилишта ауто-путева у Српској и да буде омогућена веза ауто-путем од Приједора до Раче, односно до Београда.
Стевановић је рекао да му је жеља да се убрза изградња брзе саобраћајнице Бијељина-Зворник-Коњевић Поље, па даље према Сокоцу.
"Да крене прва дионица, односно да завршимо барем првих 50 километара у наредне четири године", рекао је Стевановић.
У Бањалуци је данас одржана свечаност поводом обиљежавања 17 година рада предузећа "Аутопутеви Републике Српске" на којој је представљен нови визуелни идентитет, односно лого и интернет страница ове фирме.
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