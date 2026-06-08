Килограм 30.000 КМ: Весна узгаја најскупљу паприку на свијету

Аутор:АТВ
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У Веснином пластенику у Усори расте и најскупља паприка на свијету. Она узгаја и различите врсте парадајза које нису честе у Босни и Херцеговини.
Производи за породицу и продају на кућном прагу у насељу из којег су се многи иселили.
Весна из Усоре за себе каже да је више колекционарка него класична пољопривредница.
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"Сада тренутно скидам заперке са најскупље паприке на свијету – Аји Чарапита – дивља перуанска паприка са ситним жутим плодовима. Ево, ова је већ заметнула", каже Весна Бошњак, пољопривредница из Усоре.
Споменута јужноамеричка сорта достиже вртоглаве износе.
По америчком тржишту килограм суве Аји Чарапите кошта око 20.000 долара (више од 30 хиљада КМ). Она се искључиво користи у декоративне сврхе, конзумна је, наравно, али по тим елитним ресторанима тако се користи.
"Нажалост, ја немам тржиште за њу по тој цијени што ми је јако жао, иначе не бих радила ни малину ни боровницу", додаје Весна Бошњак.
У Весниним пластеницима су и десетине врста парадајза, чији узгој није распрострањен у Босни и Херцеговини.
Мароканска мента, медвјеђа шапа, дивовско воловско срце, бабушкина тајна, само су неке од сорти које Весна Бошњак узгаја на свом имању. Све што произведе, она и преради.
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Што све расте на отвореном и у њеним пластеницима, Весни није једноставно рећи.
"Не знам, не бих могла баш све набројити, паприка 70–80 сорти, парадајза више од 230 сигурно, не бројим их више, егзотичне сорте, волим имати свашта, од зачинског биља до поврћа, до воћа", наводи Весна Бошњак.
Њено газдинство налази се у усорском насељу Омањска, које су многи млади људи напустили због посла у иностранству, прича Весна и наглашава да не размишља о ширењу производње.
"Прије је све ово било под малином, четири дулума су била под малином, а с обзиром на то да нема радне снаге, онда онолико колико могу. Два пластеника, дулум малине, сто грмова боровнице, уз то те ситнице по грмовима и то је то", каже ова пољопривредница.
Производи за породицу, а дио продаје на кућном прагу, пољопривредним сајмовима те путем друштвених мрежа.
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"Нема сељак никакву подршку, ни ми мали ни они велики, врло мало. Прво, нисмо обештећени, 2024./2025. два пластеника су ми уништена. Па Општина није прогласила ни елементарну непогоду, а камоли да те неко пита треба ли неки вид подршке и што имам више рећи", објашњава она, пише "БХРТ".
Без обзира на све потешкоће које прате домаће произвођаче, Весна се припрема за прераду новог урода стандардних и ријетких пољопривредних култура.
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