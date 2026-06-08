Црвена звезда без Лиге шампиона, клуб није добио УЕФА лиценцу

Аутор:АТВ
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Женски фудбалски клуб Црвена звезда неће играти у европским такмичењима, УЕФА им није дала лиценцу.
ЖФК Црвена звезда је у тек окончаној сезони стигла до треће узастопне шампионске титуле.
Дјевојке су тако обезбиједиле нови пласман у УЕФА Лигу шампиона за даме, али шампионке Србије неће играти квалификације за Лигу шампиона јер је клуб дефинитивно остао без лиценце за међународна такмичења.
Одлука УЕФА је коначна, па даљег жалбеног поступка нема.
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Мјесто црвено-бијелих у квалификацијама за Лигу шампиона ће заузети ТСЦ Бачка Топола, док ће у квалификације за Лигу Европе трећепласирани Спартак из Суботице.
Црвена звезда је и ове сезоне освојила дуплу круну, па је ова одлука УЕФА велики ударац за црвено-бијеле, док ће ТСЦ имати прилику да испише странице клупске историје. Звезда је до шампионског пехара стигла са 14 побједа, четири ремија и два пораза и укупно 46 освојених бодова.
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Другопласирани ТСЦ је освојио шест мање, док је Спартак био трећепласирани са укупно 38 бодова. Такође, фудбалерке Звезде су ове сезоне освојиле и Куп Србије, четврти укупно, чиме су уједно стигле и до треће узастопне дупле круне, пише "Спортињо".
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