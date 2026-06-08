Трагедија за трагедијом: Утопила се још два дјечака у Великој Морави

Аутор:АТВ
Коментари:0
Два дјечака (15) настрадала су јуче око 17 сати у Сталаћу код Крушевца.
Дјечаци су се утопили у Великој Морави.
Хроника
Дјевојчица (13) се утопила у ријеци: Трагедија у Србији
Према незваничним сазнањима, дјечаци су пецали испод Старог жељезничког моста када их је, како се сумња, повукао вир.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
16
52
16
51
16
37
16
36
16
30
Тренутно на програму