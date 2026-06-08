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Трагедија за трагедијом: Утопила се још два дјечака у Великој Морави

Аутор:

АТВ
08.06.2026 12:02

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Два дјечака (15) настрадала су јуче око 17 сати у Сталаћу код Крушевца.

Дјечаци су се утопили у Великој Морави.

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Дјевојчица (13) се утопила у ријеци: Трагедија у Србији

Према незваничним сазнањима, дјечаци су пецали испод Старог жељезничког моста када их је, како се сумња, повукао вир.

(Блиц)

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Тагови :

Велика Морава

трагедија

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