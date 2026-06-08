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Ове бањалучке улице добијају нове контејнере

Аутор:

АТВ
08.06.2026 11:51

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Нови контејнери у Бањалуци
Фото: Град Бањалука

У више градских улица ових дана постављени су нови контејнери, чиме је започела замјена дотрајалих посуда за одлагање отпада с циљем унапређења комуналне инфраструктуре и квалитета услуга за грађане.

Нови контејнери већ су постављени у улицама Симе Шолаје, Петра Кочића, Исаије Митровића, Горана Радуловића Бимбе, Првог крајишког корпуса, Српској, као и на другим локацијама широм града.

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Како су саопштили из Одјељења за комуналне послове, ријеч је о контејнерима различитих запремина – 1,1, 3,2 и 5 метара кубних, а током ове године планирана је и набавка већег броја подземних контејнера. Укупно ће бити набављено 100 нових контејнера.

"Сада смо кренули са замјеном дотрајалих контејнера на подручју града сукцесивно, дио по дио, а све како бисмо унаприједили квалитет ове важне комуналне услуге", навела је овлаштени потписник у Одјељењу за комуналне послове Сузана Јовић.

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Из Градске управе истичу да ће се активности наставити и у наредном периоду, те да ће нови контејнери бити постављани на локацијама гдје за тим постоји највећа потреба, с циљем стварања уреднијег и чистијег градског амбијента.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бањалука

контејнер

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