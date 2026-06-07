Одржан први сабор Змијањаца

Аутор:Магдалена Глигић
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Звуци изворне пјесме, мириси домаћих производа и богатство народних обичаја обиљежили су први сабор Змијањаца. Програм је почео светом литургијом а дружење је настављено у порти цркве уз пјесму, игру, изложбу производа и добро расположење.
"Ово је први пут у историји овога мјеста и овога села да се одржи један такав сабор", каже свештеник Никола Весић и додаје:
"Ово ће постати једна традиција, да ће сваке године прва недјеља јуна бити одржавање сабора Змијанаца".
Манифестација је окупила мјештане, госте из различитих крајева Српске, представнике институција и бројне излагаче. Манифестација је окупила мјештане, госте из различитих крајева Српске, представнике институција и бројне излагаче.
Посебну пажњу привукао је изложбени дио манифестације гдје су представљени ручни радови. Вриједне руке жена са Мањаче с кољена на кољено чувају вјештине хеклања и везења. Дио су културног наслијеђа уврштеног на УНЕСЦО-ву листу нематеријалног културног насљеђа.
"Ово је симбол змијанксог веза, раније наши пре(д)ци су радили од конопље и лана а сада се ради од памука искључиво тамноплави конац",
"Свакако су овакве манифестације добра прилика за промоцију и нашег наслијеђа и обичаја а ево и промоцију производа који одржавају дух традиције",
"Имам торбе које су ткане, ношене, ја је носила у школу. Све ручни рад", кажу за АТВ окупљени.
Преживјели су мјештани Клисине и окупације и комунизам али никад нису губили вјеру у Христа и своју традицију. Xрам Изграђен 1900. године преживио је све невоље и поносно стоји као и мјештани Тог поднебља.
"Пресрећан сам што се налазим у Стричићима на Мањачи у Срцу Змијања и што се овај догађај управо дешава код цркве која је изграђена 1900. године", рекао је Раде Божић, организатор.
Политика је ту да мјештанима обезбиједи квалитетан живот достојан човјека, порука је званичника. Како кажу пружају пуну подршку организаторима.
"Ово је прво скупљање Змијанаца које ће вјероватно временом прећи у традиционално дружење што представља још једну историјску потврду овог народа да су опредијељени за један слободарски дух за православну вјеру за све оно што чини идентитет нашег српског народа", каже предсједник ГрО СНСД-а Горан Маричић.
"Наша обавеза јесте да увијек подржимо, да будемо ту, да се не заборави а увијек гледајући унапријед", поручује Никола Шобот.
Уз љубав према православљу и традицији Срби су очували своја огњишта. Учећи дјецу љубави према Христу чинили су своје претке поноснима а себе достојнима њихове заоставштине. Тако ће бити и у будућности порука је која се данас чула из српског села Клисина.
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