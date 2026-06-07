Униформе пред вратима бањалучких школа

Аутор:Лана Остојић
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Школске униформе могле би се вратити у учионице бањалучких основних школа. Градоначелник најављује да ће прве генерације ученика у појединим школама ускоро бити једнообразно одјевене.
Међутим, од прве идеје до свакодневне примјене у учионицама дуг је пут. Док поједини родитељи у њима виде начин да се ублаже разлике међу ученицима и у школу врати више реда, други нису сигурни колико је такву мјеру могуће спровести у пракси.
"Немам ништа против, будући да би то значило једнакост за сву нашу дјецу, бар овако визуелно",
"Можда је то добро али мислим да то неће проћи. Не знам гдје се то усваја ко доноси ту одлуку, али мислим да то неће проћи",
"То је некако љепше, у моје вријеме је тако било, то је лијепо, за дјецу би било лијепо да су сви униформисани", говоре грађани за АТВ.
Планирано је да се набави 450 униформи – 225 комплета за дјечаке и 225 за дјевојчице. Све би коштало Град близу 80.000 КМ. У одлуци градоначелника се наводи да је пристигла само једна понуда.
"Данас смо изабрали најповољнијег понуђача за пројекат ђачких униформи за све основне школе на територији Бањалуке. Овим кораком настављамо реализацију пројекта који је дио кампање 'Генерација бистре главе'", наводи се.
Градоначелник Бањалуке је још прошле године представио ову иницијативу, а конкретизовао је почетком године када је најавио да ће и од Скупштине затражити подршку. СП-ов Петар Јокановић каже да је одлука превише исхитрена и нагла.
"Не доводим у питање уопште да ли је то добро или не, али мислим да терен није довољно добро припремљен - у смислу да увођење униформи.. требало би да постоји неки шири консензус, како просвјетних радника, директора па и саме дјеце", рекао је Јокановић.
Из школа стижу поруке да је прије шире примјене потребно одговорити на бројна питања. У ОШ Георги Стојков Раковски сматрају да рјешење треба тражити кроз шири дијалог и договор свих који су дио образовног система.
"По мени треба се урадити дубља анализа, разговор са савјетима родитеља свих школа, не само у Бањалуци, још је толико градова. А онда и савјета ученика, јер мислим да се њихово мишљење треба питати", каже Ивана Љубојевић, директор ОШ "Георги Стојков Раковски“.
Ресорни министар сматра да овакве одлуке не треба доносити преко ноћи, већ након анализа и консултација са свима који су дио образовног система.
"Та иницијатива је дошла према министарству, министарство је дало свој одговор и упутило га Градској управи – у смислу да има доста нелогичности, није урађена јасна анализа, имали смо низ других питања која нам нису била јасна. Исто тако морамо водити рачуна када су у питању сви наши ученици у Републици Српској и шта нам поручује једна таква мјера", рекао је Боривоје Голубовић, министар просвјете и културе Републике Српске.
Да би добра идеја постала добро рјешење, потребно је много више од саме набавке. Потребни су договор, јасна правила и одговори на питања која су за сада остала отворена.
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