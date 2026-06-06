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Бањалука у комуналном хаосу: Смеће, дугови и нелегалан паркинг на терет грађана

Аутор:

Сретен Рајилић
06.06.2026 20:10

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Комунални камион одвози смеће у Бањалуци.
Фото: АТВ

Град Бањалука није чист као некад. Проблеми су и у мрежном снабдијевању водом, предлажу се више цијене зарад ремонта.

Иако постоји довољан број запослених није основано легално и легитимно предузеће за наплату паркинга. Наравно, сви недостаци иду преко леђа грађана.

Смањен је износ уговора Града и "Чистоће", иако Бањалука нагло расте. 2009. године уговор је износио 3.29 милиона марака, а тренутни је 2.6 милиона. Утицало је то и на могућности овог предузећа, мада, како кажу, раде пуном паром.

"Само да напоменем за прошлу годину да смо на депонију одвезли преко 67 хиљада тона отпада. Значи сваки дан Чистоћа одвезе 184 тоне, 365 дана. Основни проблем који имамо, то је оно што видите на улицама: недостатак комуналне опреме, недостатак контејнера, недостатак корпица, недостатак, што се каже возила, поготово возила за прање улица", казао је технички директор предузећа "Чистоћа" а.д Бањалука Милан Плавшић.

Водовод губи преко 50 одсто воде годишње. Форсирање мреже подизањем притиска, као и застарјелост - одређени цјевоводи су и преко 117 година стари - стварају проблеме у снабдијевању града водом и саме губитке у предузећу. Реконструкција мреже је обавезна. Средства за то виде првенствено у повећању фиксног дијела цијене рачуна.

"Кад би добили одређена средства и кад би им дали одређени временски период, кад би ми смањили те губитке, кад би урадили реконструкцију мреже, шта би се онда десило? Било је случајева у пракси, можда би се десило, било је случајева у пракси, да након годину, двије, три ми дођемо до корекције цијене, гдје извршимо смањење цијена воде. Морамо уложити основна... Није задатак Водовода Бањалучког да остварује приходе, односно профит. Наш је основни задатак да обезбиједимо континуитет у водоснабдијевању", рекао је директор предузећа "Водовод" а.д. Бањалука Радован Мајкић.

Требиње, иако - за разлику од Бањалуке - има легитимно предузеће за паркинг, сусреће се с изазовом великих посјета и наглог развоја oвог туристичког центра. Тражи се паркинг мјесто више.

"Ми имамо проблем са бројем паркинг мјеста, поготово у првој зони. Он је изузетно мали, а Требиње је туристички град и чињеница је само у Требињу регистровано око 15 000 моторних возила говори да нам очајнички треба нових капацитета, истакао је директор ЈКП "Паркинг сервис" д.о.о. Требиње Ђорђе Карић.

Добро су познати проблеми с паркингом и у Бањалуци. Док се чека надлежно предузеће, градоначелник нелегалним одлукама продужава наплату.

"Конкретно сте ме питали за Град Бањалуку. Ми апсолутно имамо и запослене људе и постоји паркинг служба у оквиру Града Бањалуке, али треба основати, што је Закон о комуналним дјелатностима прописао, ко то може да ради и како и на који начин. Ја не видим разлог и не знам на који начин се не формира предузеће", казао је бањалучки адвокат Стојан Вукајловић.

Ваљало би да се за све донесу нове одлуке, те да коначно буду легалне. До тада, оно што је сигурно, што видимо у пракси јесте да за сваки проблем рјешење буде преко леђа и џепова грађана.

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Тагови :

Бањалука

смеће на улици

Вода

Водовод Бањалука

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