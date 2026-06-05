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Малинић о пожару на Лаушу: Једна соба горјела, цијела кућа била у диму

Аутор:

АТВ
05.06.2026 14:11

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Мирослав Малинић, командант Ватрогасне бригаде Бањалука
Фото: RTRS

Мирослав Малинић, командант Ватрогасне бригаде Бањалука каже да је пожар у бањалучком насељу Лауш, у коме је страдало једно дијете, гасило девет ватрогасаца са два возила.

"Интервенција је трајала око сат времена. Ватра је угашена у 11.23 часа. Пријаву смо запримили у 10.23. Наши ватрогасци су на локацију стигли у 10.28. Једно лице је смртно страдало", рекао је Малинић за РТРС

Каже да су на лицу мјеста затекли пожар у развијеној фази.

Пожар Лауш

Хроника

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у

"Једна соба је горјела, а остали дио куће је био задимљен. На тераси смо затекли једно беживотно тијело мале бебе и три особе смо евакуисали са балкона. Пожар није био великог интензитета, али смо затекли беживотно тијело. Сви које смо затекли на балкону били су видно потресени", каже Малинић.

Истакао је да не знају шта је узрок пожара и да они не утврђују узрок пожара.

Поред ватрогасаца, на терену су били Хитна помоћ те полиција.

Огласило се Тужилаштво о трагедији у Бањалуци: Једно дијете настрадало, друго на УКЦ-у

Једно дијете је погинуло, а друго је задобило тјелесне повреде и смјештено је у УКЦ Републике Српске у пожару који је избио у Бањалуци, саопштено је из Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

УКЦ РС

Хроника

УКЦ РС о стању повријеђених у пожару на Лаушу

"У улици Карађорђевој, град Бања Лука, дана 05.06.2026.године, око 10.20 часова, дошло је до пожара у поткровљу куће власништво лица Р.К. Том приликом смртно је настрадало дијете, а друго дијете је задобило тјелесне повреде и смјештено је у УКЦ РС Бањалука", наводе из ОЈТ Бањалука.

Пожар Лауш

Хроника

У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

У пожару у Бањалуци страдало дијете старо годину и по дана!

Увиђај на лицу мјеста обавио је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, заједно са полицијским службеницима ПУ Бања Лука и инспектором Одјељења за експлозивне материје и послове заштите од пожара ПУ Бања Лука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

дијете пожар Бањалука

ОЈТ Бањалука

Мирослав Малинић

Ватрогасна бригада Бањалука

Хитна помоћ

Лауш

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