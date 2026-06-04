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Хероји Бањалуке: Полицајци спасили живот мушкарцу

Аутор:

Стеван Лулић
04.06.2026 19:57

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Полицајци спасили живот мушкарцу Бањалуци
Фото: МУП Републике Српске

Тројица полицајца из Полицијске станице Лазарево синоћ су постали хероји Бањалуке након што су спасили мушкарца који је хтио да скочи са моста у ријеку Врбас.

Полицијској станици Лазарево синоћ је пријављено да се мушкарац из Бањалуке упутио ка мосту и да има намјеру да изврши самоубиство скоком у ријеку.

"Полицијски службеници су одмах поступили по пријави и упутили се ка мосту у насељу Траписти, гдје су затекли мушкарца који је био видно растројен и исказивао намјеру да скочи са моста у ријеку", навели су из МУП РС.

Захваљујући присебности, професионализму и правовременом реаговању полицијски службеници су успјели да успоставе комуникацију са њим и одврате га од кобне намјере.

Мушкарца је преузела Служба хитне медицинске помоћи, те га превезла у Универзитетско– клинички центар Републике Српске ради указивања љекарске помоћи.

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Подијели:

Тагови :

Полиција

Врбас

покушај самоубиства

Полицајци спасили мушкарца

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