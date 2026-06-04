Хероји Бањалуке: Полицајци спасили живот мушкарцу

Аутор:Стеван Лулић
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Тројица полицајца из Полицијске станице Лазарево синоћ су постали хероји Бањалуке након што су спасили мушкарца који је хтио да скочи са моста у ријеку Врбас.
Полицијској станици Лазарево синоћ је пријављено да се мушкарац из Бањалуке упутио ка мосту и да има намјеру да изврши самоубиство скоком у ријеку.
"Полицијски службеници су одмах поступили по пријави и упутили се ка мосту у насељу Траписти, гдје су затекли мушкарца који је био видно растројен и исказивао намјеру да скочи са моста у ријеку", навели су из МУП РС.
Захваљујући присебности, професионализму и правовременом реаговању полицијски службеници су успјели да успоставе комуникацију са њим и одврате га од кобне намјере.
Мушкарца је преузела Служба хитне медицинске помоћи, те га превезла у Универзитетско– клинички центар Републике Српске ради указивања љекарске помоћи.
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