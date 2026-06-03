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У Бањалуци на продају краљевски питон

Аутор:

АТВ
03.06.2026 23:19

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Питон на продају у Бањалуци
Фото: Screenshot

На најпознатијој платформи за огласе у БиХ до сада смо се нагледали свакаквих огласа, међутим један се већ два мјесеца истиче.

Наиме, једна особа продаје краљевског питона, а судећи по информацијама са огласа ријеч је о продавцу из Бањалуке.

Иако је оглас постављен још прије два мјесеца, чини се да је актуелан још увијек с обзиром да платформа показује како је корисник био активан задњи пут у сриједу.

У самом огласу се наводи само да је локација Бањалука, али нема јавних информација о цијени и другим детаљима.

Да ли је у питању шала, или озбиљна продаја није познато, али је видљиво да су стотине људи посјетиле профил продавца управо преко ове објаве.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Змија

Змије

Оглас

Питон

Бањалука

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