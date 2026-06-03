Дан на Земљи би могао да се продужи на 25 сати

Аутор:АТВ
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Ако сте икада чули да ће Земља "ускоро" прећи на 25-сатни дан кључна ријеч коју бисте требали преиспитати је "ускоро". Наиме, научници су објаснили када ће до тога доћи.
Научници очекују да ће се Земљина ротација наставити успоравати, али промјена је толико постепена да је невидљива у свакодневном животу, наводи се у студији објављеној у часопису "Сајенс Адвансес".
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Ипак, идеја је стварна и своди се на једноставно натезање конопа између Земље и Мјесеца. Исте силе које покрећу плиму и осеку дјелују и попут мале кочнице на планети која се окреће, додајући вријеме дану дјелић по дјелић.
Већина нас научи да дан траје 24 сата, јер тако управљамо школским распоредима, радним смјенама и будилником. Али ако мјерите Земљину ротацију користећи удаљене звијезде умјесто Сунца, добићете нешто краћу вриједност која се назива звјездани дан, што је једноставним ријечима објаснио НАСА-ин "Спејс Плејс".
Та разлика није грешка, већ само два начина мјерења кретања. Земља се окреће док се истовремено креће и око Сунца, тако да се планета мора још мало ротирати да би се Сунце поново појавило на истом мјесту на небу.
А ево и важније ствари: чак ни 24-сатни “соларни дан” није савршено константан. Он се флуктуира за мале количине, а током веома дугих временских периода има тренд продужења.
Земљини океани се избочују због Мјесечеве гравитације стварајући плиму која расте и пада док се планета окреће. Али плимна избочења се не поклапају савршено с Мјесецом, јер океани и морско дно стварају трење, а то трење краде мало ротацијске енергије Земље.
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Јасан, службени водич за овај процес описан је у НАСА-ином објашњењу помрачења и ротације Земље. У практичном смислу, Земљина ротација се успорава, а Мјесец се полако удаљава док систем размјењује енергију.
Ако вам то звучи апстрактно, замислите да гурате ротирајућу канцеларијску столицу док вам нога лагано вуче по поду. Столица се наставља окретати, али постепено губи брзину.
Не можете осјетити да Земља губи ни сићушни дио секунде током живота. Па како истраживачи знају да се то дешава? Они упоређују изузетно прецизне сатове са астрономским посматрањима и дугим историјским записима, укључујући стара времена помрачења.
Модерно мјерење времена такође прати мале неусклађености између времена на сату и Земљине ротације. Зато организације попут Међународне службе за Земљину ротацију и референтне системе објављују службене билтене везане за оријентацију Земље и вријеме.
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Што се тиче сата, Национални институт за стандарде и технологију (НИСТ) објашњава како су преступне секунде кориштене да би се глобално вријеме одржало близу Земљине ротације. Америчка поморска опсерваторија објављује јавна обавјештења о пријеступним секундама која показују колико пажљиво мјеритељи времена прате ротацију планете.
Не постоји календарски датум који ико може заокружити. Најпознатије процјене указују на временску скалу од 200 милиона година, под претпоставком да се систем Земља-Мјесец настави развијати на углавном исти начин.
Један од истраживачких праваца који стоје иза ове дискусије долази од тима Универзитета у Торонту, истакнутог у службеном објашњењу Факултета умјетности и науке Универзитета у Торонту. Астрофизичар Норман Мареј је један од истраживача повезаних с овим радом о томе како се дужина Земљиног дана мијењала током дубоког времена.
Дакле, да, 25-сатни дан је “на временској линији”. Али је толико далеко да неће утицати на људе, цивилизацију, па чак ни на облик наших календара у било ком практичном смислу.
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Плима и осека су дуго, споро бубњање, али нису једини утицај. Земљина ротација се може мало помјерити када се маса креће око планете, као када се лед топи или када се велике количине воде прерасподјељују.
Та веза између промјена масе узрокованих климом и Земљине ротације разматра се у НАСА прегледу промјена ротације повезаних с ледом и подземним водама. Ови ефекти још увијек дјелују на малим скалама, али показују да је дужина дана обликована више од једног процеса.
Чак и велики инжењерски пројекти могу имати мјерљив утицај у теорији. То је подсјетник да, при великој прецизности, Земља није савршено крута ротирајућа чигра, пренио је "Н1".
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