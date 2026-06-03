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Марко (30) се преврнуо на кваду и преминуо на лицу мјеста: Туга код Пријепоља

Аутор:

АТВ
03.06.2026 22:36

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Фото: Pexels/White Noiise

Пријепољац Марко Б. (30) погинуо је данас у селу Косатица, у засеоку Врањак, након пада са квада.

Незванично се сазнаје да је до несреће дошло током вожње по неприступачном терену, када је младић из за сада неутврђених разлога изгубио контролу над возилом и пао. Од задобијених повреда преминуо је на лицу мјеста.

На мјесту несреће обављен је увиђај, а тачне околности трагедије утврдиће се током истраге.

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Косатица и околина су подручја која често посјећују љубитељи вожње квадова и других теренских возила. Надлежни апелују да је потребна велика опрезност при вожњи наведеним возилима.

Пријатељи и породица се опраштају потресним ријечима:

"Маре наш!", "Моје искрено саучешће!", "Искрено саучешће", "Е, мој Маре...", "Туга до неба", само су неки од опроштаја на друштвеним мрежама.

(Курир.рс)

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Тагови :

Пријепоље

несрећа

погинуо младић

погинуо на кваду

квад

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