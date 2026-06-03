Глава се отфикари и пустиш да се циједи: Језиве поруке Марка Миљковића

Аутор:АТВ
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Језиве поруке Марка Миљковића, припадника групе Вељка Беливука, изведене су на наставку суђења у сриједу, пишу београдски медији.
"Све смо растјерали, најбоље нам иде. Може и боље, вјеруј ми, него се бавимо и ратом и робом, на све стране смо. Овде Сопрано ( "Скај" надимак Вељка Беливука, прим.ат) и ја руководимо месарима, па немамо проблема. Посљедњи мјесец смо макли шест комада, а можемо и јаче јер смо сву конкуренцију очистили. Ми држимо све овдје. Увијек искачу нови, али немају снаге да се боре. Финансијски смо јачи и имамо месаре које смо сами набавили. Ко хоће мора да се намучи, сви возимо блинде. Сопрано је за бизнис, а ја гледам да кидамо и да се страх шири", једна је од порука која је данас изведена пред Специјалним судом као доказ против криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића, којој се суди за седам убистава, трговину дрогом и оружјем, као и једно силовање младића на стадиону Партизана.
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Ову поруку, према наводима тужилаштва, послао је Марко Миљковић 19. децембра 2019.
У наставку порука које су послате са "Скај" пина који је стављен на терет Марку Миљовићу послато је: "А онда сјекира у главу", а потом говори о убиствима вођа шкаљарског клана Игора Дедовића и Стевана Стаматовића, који су ликвидирани у Атини 19. јануара 2020, словљавајући их са "Лисац и Стева", али и убијеном Александру Станковићу, званом Сале Мутави.
"Брате мој, видјећеш кад га упознаш, није јаје за динар, баш галантан. Лисцу и Стеви је присјео. Мутави је био смеће, а Сопрано је брат до даске. Да нису шкаљарци убили Мутавог, вјеруј да бисмо ми", наведено је у порукама које су данас изведене као доказ тужилаштва.
Марко Миљковић 14. јула 2020. године непознатом саговорнику наводно шаље да су за њих "навикли да имају паре", као и да "Сопрано управо гради кућу поред његове".
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"Раде нас пун гас за убиства и нестанке, па немају времена за паре. Купили смо плац, сравнили све са земљом и сада Сопрано гради кућу уз моју", наводно је писао Миљковић, а потом преко Скај апликације, како тврди тужилаштво, објашњавао саговорнику како су комадали тијела жртава у кући страве у Ритопеку.
"Глава се отфикари и пустиш да се циједи у корито колико може. Сјечеш руке и ноге, отвараш стомак, па полако. Користи се сјекира, али мора и нож. Мени лагано, са првим сам се мучио три сата, а сад 45 минута максимално. Много људи омлатисмо, ни не бројимо више. Да се нисам разболио још два го*нета би отишла. Што каже Бест (надимак који се приписује Звицеровом рођаку Радоју Живковићу Жутом, прим.аут): "Можете продајом органа да се бавите", наводно је написао Миљковић.
У једној од чет група коју су према наводима оптужнице користили припадници групе, Марко Миљковић наводно шаље: "Никад краја шпијунима, оде један, дођу три нова", а потом 15. децембра 2020., два и по мјесеца уочи хапшења криминалне групе шаље: "Нема тијела, нема дијела".
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Три дана након хапшења криминалне групе на чијем су челу били Беливук и Миљковић, непозната особа шаље поруку у којој коментарише доказе које полиција и тужилаштво имају против њих.
"Буразеру, ако нађу нешто, питање је колико то вриједи на суду, увијек су чистили све кад заврше. Нема тијела брате, то је најбитније. Браћи мора да се каже да има снимак, али нема ништа, улажење и излажење из дворишта. Сад мора да се ћути још више. Шта могу, нема тијела, нико не признаје, шта да докажу? Ако је добро очишћено, то је један адут више. Префарбан је и очишћен, много је времена прошло од дјела до падања", пише непознати припадник групе, који је судећи по порукама био на слободи послије хапшења клана.
У суду су приказане и поруке у којима наводно преговара о продаји наркотика, као и поруке Вељка Беливука у којима наводно пише да "умјесто 20 продаје 18", а да "двије остављају са стране". Припадници клана, који се дописују о продаји наркотика, коментаришу наводно у порукама и да је "Вељина роба из Београда, прва рука од кавчана".
Прије извођења "Скај" порука у вези са кривичним дјелом удруживање ради вршења кривичних дјела, у судници су пуштене гласовне поруке које се односе на отмицу и силовање И. С. на стадиону Партизана.
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У гласовним порукама, које је према тужилаштву послао Вељко Беливук, он је наводно забринут да ли су камере на стадиону снимиле отмицу.
"Иди види тачно шта снима и сликај ми. Иди код Веланца, код Вазуре, не само да замаскирају да су обрисали, него стварно да обришу, реци им да ћу послати човјека да провјери. Друг каже да лажу све. Да се обришу снимци да не бисмо ми брисали. Ја ако будем долазио, долазим са Кратосом да чупамо све напоље и да однесемо каблове и рисивере. Ријеци Веланцу да се брише све од петка до данас. Ако немате момка који се бави тиме, имамо ми", рекао је наводно Беливук.
Он у порукама наводно такође наводи да се "није ништа десило него их прате данима".
"Да је био проблем, већ бисмо отели рисивер. Нека кажу да је био баг и да се није снимило на хард диск. Немој да ме ико прави будалом, шта ме брига ко гледа камере, шта ме брига и што је видела мурија. Глава нам је у торби, ишчупаћу хард диск. Ухапшени су људи иза моје зграде са зољама. Нећу да ико зна кад долазим на стадион и кад одлазим с њега", чује се у порукама наводно Беливуков глас, и Миљковићев који добацује у позадини.
Окривљени сарадник Срђан Лалић је, одговарајући на питања тужиоца Зорана Бабића рекао да се у снимку чују гласови Беливука и да се "сјећа те ситуације".
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"Сале Струја је видио да је додата једна камера у ресторану послије убиства Николе Митића, а цијели проблем је настао јер је управа клуба пружала отпор када су тражили да се обришу снимци", рекао је Лалић.
Адвокат Дејан Лазаревић истакао је да је Срђан Лалић претходно рекао да је он ишао да брише снимке, а да су са њим ишли Беливук и Миљковић, те да Вељко Беливук преко порука "не може да командује сам себи".
Ово нису мој и Вељков глас. Контекст ових порука је да се ништа није десило. Како тужилац закључује да се поруке бришу због мурије кад се чује: "Што је мурија видјела - видјела је". Срђан Лалић никада раније није рекао да је управа пружала отпор", рекао је Марко Миљковић.
Вељко Беливук је рекао да овакве поруке никад ником није послао, "нити се икад иком обраћао на такав начин".
Лалић је сад рекао да је већ раније говорио да је управа негодовала, а рекао је да је ту био портир који је негодовао и да Вељко и Марко оду горе и ријеше све и да људи из фудбала нису могли да им кажу не - рекао је Вељко Беливук.
Иначе, захтјев одбране за изузеће који је поднијет у понедјељак, одбијен је.
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