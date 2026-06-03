Стигне вам позив, а са друге стране мук: Ево шта су сада осмислили преваранти

У посљедње вријеме све више грађана пријављује необичне телефонске позиве у којима, након јављања, влада тишина или се веза одмах прекида, што најчешће указује на могућу злоупотребу и превару.

Стручњаци за сајбер безбједност упозоравају да иза оваквих позива често стоје аутоматизовани системи - такозвани аутодајлери, који се користе у различитим врстама телефонских превара.

Ови системи масовно позивају бројеве и тестирају који су активни, па се касније користе за даљу злоупотребу, од телемаркетиншких превара до покушаја извлачења новца или личних података.

Грађани често ни не схвате да су на мети, јер се позиви појављују као пропуштени или кратки и нејасни, без стварног саговорника.

Преваранти "мапирају" кориснике

Према ријечима стручњака, преваранти на овај начин "мапирају" активне кориснике и граде базе података које касније могу бити искоришћене за нове таласе превара, најчешће путем телефона или СМС порука.

Посебно се наглашава да грађани не узвраћају позиве на непознате бројеве, нарочито ако долазе из иностранства или ако се ради о честим, понављајућим позивима без јасног идентитета, преноси Телеграф.