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Албанац брутално претукао Србина из Бинача

Аутор:

АТВ
03.06.2026 12:27

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Свето Илић повријеђен у болници
Фото: Srna

Албанац је брутално претукао Србина Свету Илића из села Бинач у Косовском Поморављу, који је покушао да од тог комшије одбрани свог сина, саопштено је из Канцеларије Владе Србије за Косово и Метохију.

Физичком нападу је претходио вербални напад на Илићевог сина, а када је отац пришао да га заштити нападач је узео дрво, неколико пута га ударио, а онда побјегао.

Илић је пребачен у болницу на санирање повреда, случај је пријављен полицији, а представници Канцеларије су у контакту су са породицом Илић и обићи ће их како би са њима разговарали и пружили им подршку.

У саопштењу је наглашено да су Илићи домаћинска породица која никога не провоцира, а да ово није први пут да имају проблем са истим Албанцем, који, иначе, живи у близини њихове куће.

Свето Илић
Свето Илић

"Овај напад јасно указује на све осетљивију безбедносну атмосферу на простору Косова и Метохије и све интензивније и агресивније нападе на Србе", навели су из Канцеларије.

Упозорено је да се све догађа у јеку изборне кампање када Аљбин Курти и његов сарадник Ненад Рашић својим поступцима и реториком подгријавају политику нетрпељивости према српском народу, што стимулативно дјелује на екстремисте и изгреднике који потом у Србима виде легитимне мете.

"Стога је још важније да српски народ на Косову и Метохији покаже слогу и јединство, јер само тако може да одоли и одговори свим изазовима и да се кроз легитимне представнике српског народа, оличене у Српској листи, боре за права и правду", истакли су из Канцеларије, преноси Срни

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свето Илић

Косово и Метохија

Косовско Поморавље

Албанац

Влада Србије

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