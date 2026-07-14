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Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

Аутор:

АТВ редакција
14.07.2026 08:27

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Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу
Фото: X/Printscreen/@Osint613

На друштвеним мрежама појавио се видео снимак који приказује руски удар посебно разорном вођеном (клизном или глисерском) бомбом ФАБ-3000 на град Орихив у Запорошкој области Украјине, који се налази на првој линији фронта.

Према информацијама са друштвених мрежа, бомба је носила око 1,4 тоне експлозива, али до сада објављене информације указују на то да може да носи експлозивно пуњење веће од 3 тоне.

Вођене бомбе су "глупе" бомбе надограђене додатним крилима за већи домет и сателитским навођењем за већу прецизност.

Ове бомбе се бацају из авиона ван домета противваздушне одбране, тако да често нема адекватне заштите од њих, јавља Јутарњи.

Напомињемо да аутентичност видео снимка није потврђена.

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Тагови :

Бомба

ФАБ 3000

Русија

Украјина

Руска војна операција 2026

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