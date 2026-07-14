Од овог нема одбране: Руси бацили једно од најразорнијих оружја у арсеналу

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама појавио се видео снимак који приказује руски удар посебно разорном вођеном (клизном или глисерском) бомбом ФАБ-3000 на град Орихив у Запорошкој области Украјине, који се налази на првој линији фронта.
Према информацијама са друштвених мрежа, бомба је носила око 1,4 тоне експлозива, али до сада објављене информације указују на то да може да носи експлозивно пуњење веће од 3 тоне.
Вођене бомбе су "глупе" бомбе надограђене додатним крилима за већи домет и сателитским навођењем за већу прецизност.
Ове бомбе се бацају из авиона ван домета противваздушне одбране, тако да често нема адекватне заштите од њих, јавља Јутарњи.
Напомињемо да аутентичност видео снимка није потврђена.
Russia released footage of a 3-ton FAB-3000 glide bomb striking the front-line town of Orikhove in Ukraine's Zaporizhzhia region. The bomb carries around 1.4 tons of explosives. pic.twitter.com/dZ1xMf6ix3— Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026
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