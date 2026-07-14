Хрват познанику мјесецима крао новац из сефа: Имао кључ од стана

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Општински суд у Ријеци осудио је 32-годишњака који је мјесецима крао новац из стана познаника у Ријеци. Према пресуди, крађе су се догађале од средине 2023. до средине јануара 2024. године у Улици Јанка Полића Камова.
Укупна штета процијењена је на 1.850 евра.
Суд је утврдио да је 32-годишњак у више наврата улазио у стан познаника користећи оригинални кључ.
У ходнику стана узимао би кључ сефа из оставе, потом откључавао сеф и из њега узимао новац који је задржавао за себе. Према пресуди, тако је поступао мјесецима.
Поред новца из сефа, 2. фебруара 2024. године из стана је узео још 600 евра који су се налазили на шанку.
Општинско државно тужилаштво у Ријеци подигло је оптужницу и предложило издавање кривичног налога, што је суд прихватио.
Као кључни докази наведени су записник о испитивању осумњиченог и снимак видео-надзора из стана оштећеног.
Суд је 32-годишњака прогласио кривим за крађу почињену у продуженом трајању и изрекао му осам мјесеци затвора. Казна се неће извршити уколико у року од двије године не почини ново кривично дјело.
Уз условну казну, суд му је наложио да оштећеном исплати 1.850 евра накнаде штете у року од 15 дана од правоснажности пресуде.
Мора да плати и 300 евра трошкова кривичног поступка.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
13 ч0
Регион
14 ч0
Регион
17 ч1
Регион
17 ч0
Регион
13 ч0
Регион
14 ч0
Регион
17 ч1
Регион
17 ч0
Најновије
12
08
12
01
11
57
11
50
11
43
Тренутно на програму