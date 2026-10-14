Додик: Енергија и преданост доктора Талића биле су инспирација за све нас

Аутор:АТВ редакција
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Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да је сарађујући са доктором Гораном Талићем схватио шта значи бити рођени побједник и човјек са јасном визијом.
"Његова енергија и преданост биле су инспирација за све нас. Нисмо изгубили само колегу, већ истинског визионара који је сваким својим дјелом и сваког дана показивао како наш здравствени систем може и мора да буде још бољи", нагласио је Додик.
Наводећи да је са дубоком тугом и невјерицом примио вијест да је преминуо доктор Талић, Додик је рекао да његов одлазак оставља огромну празнину.
"Искрено саучешће породици Талић. Почивај у миру, драги пријатељу", објавио је Додик на "Иксу".
Sa dubokom tugom i nevjericom primio sam vijest da nas je napustio dr Goran Talić. Sarađujući sa njim shvatio sam šta znači biti rođeni pobjednik i čovjek sa jasnom vizijom. Njegova energija i predanost bile su inspiracija za sve nas.
Nismo izgubili samo kolegu, već istinskog 👇🏻 https://t.co/NyeJQ9wzJp— Igor Dodik (@dodik_igor) October 14, 2026
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