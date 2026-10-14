Додик: Енергија и преданост доктора Талића биле су инспирација за све нас

Sa dubokom tugom i nevjericom primio sam vijest da nas je napustio dr Goran Talić. Sarađujući sa njim shvatio sam šta znači biti rođeni pobjednik i čovjek sa jasnom vizijom. Njegova energija i predanost bile su inspiracija za sve nas. Nismo izgubili samo kolegu, već istinskog 👇🏻 https://t.co/NyeJQ9wzJp