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Додик: Енергија и преданост доктора Талића биле су инспирација за све нас

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14.10.2026 13:56

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Фото: ATV

Организациони секретар СНСД-а Игор Додик истакао је да је сарађујући са доктором Гораном Талићем схватио шта значи бити рођени побједник и човјек са јасном визијом.

"Његова енергија и преданост биле су инспирација за све нас. Нисмо изгубили само колегу, већ истинског визионара који је сваким својим дјелом и сваког дана показивао како наш здравствени систем може и мора да буде још бољи", нагласио је Додик.

Наводећи да је са дубоком тугом и невјерицом примио вијест да је преминуо доктор Талић, Додик је рекао да његов одлазак оставља огромну празнину.

"Искрено саучешће породици Талић. Почивај у миру, драги пријатељу", објавио је Додик на "Иксу".

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Тагови :

Игор Додик

СНСД

Горан Талић

Саучешће

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