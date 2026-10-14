Нови гранични прелаз у Градишци почео с радом у пуном капацитету

Аутор:АТВ редакција
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Гранични прелаз Градишка-Нови мост-Горњи Варош јутрос је почео да функционише у пуном капацитету и са властитом шифром, чиме су створени сви неопходни услови за несметано обављање послова из надлежности Управе за индиректно опорезивање, саопштено је из ове управе.
Из УИО подсјећају да је почетак рада прелаза омогућен након што је Управни одбор 7. октобра одобрио доношење Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији УИО, додајући да су тиме осигурани потребни кадровски и организациони услови за почетак рада и функционисање новог граничног прелаза у пуном капацитету.
"Управа за индиректно опорезивање у потпуности је спремна и за почетак рада царинске службе на старом граничном прелазу Градишка-Стара Градишка, чим буду испуњени неопходни услови, односно завршени радови на дијелу раније урушеног прилазног моста", саопштено је из УИО БиХ.
Поручују да Управа за индиректно опорезивање наставља да предузима активности из своје надлежности како би се осигурало ефикасно функционисање граничних прелаза и несметано одвијање промета путника и роба у складу с важећим прописима и преузетим обавезама, преноси Срна.
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