Да ли је боље туширати се или купати у кади: Једна навика је хигијенски ефикаснија

Аутор:АТВ
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Иако и туширање и купање у кади остављају осјећај чистоће, научници тврде да је само једна од тих навика заиста хигијенски ефикаснија.
У вјечну расправу о томе да ли је здравије туширати се или купати у кади укључила се и микробиолошкиња, а њен одговор можда се неће допасти љубитељима дугих и опуштајућих купки.
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Др Примроуз Фристон, клиничка микробиолошкиња са Универзитета у Лестеру, за Дејли Мејл објаснила је у чему је главни проблем купања у кади.
“Када се купате, вода се не мијења, па заправо само премјештате бактерије које се налазе на вашем тијелу са једног дијела коже на други”, рекла је.
Другим ријечима, дуго намакање у кади можда јесте опуштајуће, али са хигијенске стране није идеално. Тијело остаје у истој води заједно са нечистоћама, мртвим ћелијама коже и бактеријама које се током купања испирају са коже.
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С друге стране, туширање је хигијенски ефикасније управо зато што вода непрестано отиче.
“Туширање подразумијева сталан млаз воде који испира потенцијалне бациле”, објаснила је др Фристон.
Додала је да се туширањем уклања више микроба и мртвих ћелија коже него купањем, јер континуирани млаз воде ствара трење на кожи и помаже у уклањању нечистоћа.
Јутарње туширање може бити посебно корисно јер са коже уклања зној и бактерије које су се током ноћи накупиле из постељине.
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Упркос томе, др Фристон не сматра да се каде треба потпуно одрећи. Купке имају своје предности – могу помоћи у опуштању, ублажавању болова, смањењу напетости и побољшању циркулације.
Проблем је у томе што су корисније за опуштање него за темељно прање.
Због тога је њен савјет једноставан: ако желите да уживате у купки, слободно се опустите у кади, али се након тога кратко истуширајте. Тако ћете добити најбоље од оба свијета – опуштање у топлој води и хигијенску предност туширања.
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Купатило крије још један често занемарен извор бактерија – купатилски тепих.
Стручњаци из компаније Плумбворлд упозоравају да се на њему могу задржавати влага и бактерије, нарочито ако се не пере довољно често.
Тепих упија воду сваки пут када изађете из туша или каде, чиме се стварају идеални услови за развој буђи. То се посебно односи на тепихе са гуменом подлогом, која задржава влагу уз под.
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Рјешење је једноставно – купатилске тепихе треба прати једном седмично на високој температури и добро их осушити прије враћања у купатило. Остављање влажног тепиха на поду само доприноси размножавању бактерија и буђи.
(Б92)
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