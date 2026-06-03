Јесу ли крекери од риже заиста здрави: Све популарнија намирница у исхрани

Аутор:АТВ
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Крекери од риже све су популарнији у фитнес исхрани. У умјереним количинама могу бити здрави јер садрже антиоксидансе и влакна, а смеђе варијанте нуде цјеловите житарице и додатну нутритивну вриједност.
Могу се лако уклопити у уравнотежене оброке као лагана замјена за класичне грицкалице, посебно код особа које пазе на унос калорија. Међутим, ако размишљате коју врсту одабрати, бољи избор су крекери од смеђе риже.
Крекери од риже је храна с ниским удјелом ФОДМАП-а, што значи да је лако пробављива. ФОДМАП се односи на угљикохидрате које ваше тијело слабо апсорбује: ферментабилне олигосахариде, дисахариде, моносахариде и полиоле.
Рижини крекери могу вам помоћи у одржавању тежине ако их користите као замјену за храну богату калоријама и угљикохидратима.
Замјеном једног обичног пецива за два обична рижина крекера можете смањити унос до 230 калорија и 45 грама угљикохидрата. Ова промјена помаже у смањењу уноса калорија, што подржава губитак тежине и одржавање.
Неки докази упућују на то да цјеловите житарице попут смеђе риже помажу у регулацији нивоа шећера у крви код особа с дијабетесом, преноси Кликс
Конзумирање цјеловитих житарица такођер може помоћи у спрјечавању дијабетеса типа 2. Богате су влакнима која ваше тијело не може разградити за енергију. То значи да неће повисити ниво шећера у крви као рафинисане житарице.
Једење рижиних крекера само по себи може повисити ниво шећера у крви. Размислите о томе да их упарите са шољом млијека, јабуком или јогуртом како бисте то уравнотежили.
Истраживања су открила да смеђа рижа садржи различите фенолне спојеве. Ова скупина антиоксиданса често се налази у цитрусном воћу и чају.
Антиоксиданси штите станице од оштећења узрокованих слободним радикалима. Ти нестабилни атоми могу повећати ризик од болести и потакнути прерано старење. Фенолни спојеви помажу у заштити станица од оштећења која повећавају ризик од болести попут: рака, когнитивних оштећења, болести срца и дијабетеса типа 2.
Крекери од смеђе риже извор су мангана и ниацина. Манган је минерал који подржава имунолошки систем, помаже у производњи колагена и јачању костију. Ниацин је витамин Б скупине који помаже у претварању хране у гориво за ваше тијело. Остали минерали у траговима у смеђој рижи укључују магнезијум и цинк.
Рижини крекери могу вам повисити ниво шећера у крви ако једете оне направљене од рафинисаних житарица. Бијела рижа има високи гликемијски индекс (ГИ). ГИ мјери колико брзо вам расте шећер у крви након конзумирања угљикохидрата. Храна с високим ГИ-ом брзо узрокује пораст шећера у крви.
Не морате у потпуности избјегавати крекере од бијеле риже. За уравнотежење шећера у крви, комбинујте храну с високим гликемијским индексом, попут крекера од бијеле риже, са здравим мастима попут авокада или немасним протеинима попут маслаца од бадема.
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