Шта се дешава са тијелом ако сваког дана пијете пиво?

Аутор:АТВ
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За многе људе флаша или чаша пива након посла представља начин опуштања и предах од свакодневних обавеза.
Због релативно ниског садржаја алкохола, пиво се често сматра безазленим напитком који не оставља озбиљне посљедице по здравље.
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Међутим, стручњаци упозоравају да свакодневна конзумација пива може покренути низ промјена у организму, од успоравања метаболизма и повећања тјелесне тежине до проблема са сном и оптерећења јетре.
Једна од првих посљедица редовног испијања пива јесте накупљање масних наслага у предјелу стомака.
Многи сматрају да је узрок искључиво вишак калорија, али процес је сложенији.
Организам алкохол препознаје као потенцијално штетну супстанцу, па јетра даје приоритет његовој разградњи.
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Док год у крви има алкохола, сагоријевање масти значајно се успорава.
Ако уз пиво конзумирате вечеру или грицкалице, тијело ће те калорије теже користити као извор енергије, па се већи дио може складиштити у облику масних наслага.
Посебно је проблематично накупљање висцералне масти око унутрашњих органа, које се повезује с повећаним ризиком од бројних здравствених проблема.
Многи вјерују да их пиво опушта и помаже им да лакше заспу. Иако алкохол заиста може убрзати успављивање, квалитет сна често трпи.
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РЕМ фаза сна постаје краћа
Алкохол ремети РЕМ фазу сна, која је важна за одмор мозга, памћење и опоравак организма.
Због тога се особе које редовно пију алкохол често буде уморне, чак и након довољно сати сна.
Пиво дјелује као диуретик, што значи да подстиче излучивање течности из организма.
То може довести до ноћних одлазака у тоалет, јутарње сувоће уста, подочњака и осјећаја исцрпљености.
Дуготрајна и учестала конзумација алкохола може оптеретити крвне судове и допринијети повећању крвног притиска.
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Јетра има изузетну способност регенерације, али јој је за то потребно вријеме.
Када се алкохол конзумира свакодневно, без дана одмора, овај орган не добија прилику за потпуни опоравак.
Једна од најчешћих посљедица је накупљање масти у ћелијама јетре, стање познато као масна јетра.
Проблем је што се оно често развија без јасних симптома, па многи нису свјесни да постоји.
Тек касније могу да се појаве умор, мањак енергије, проблеми с варењем и други здравствени поремећаји.
Повремена конзумација пива не мора нужно представљати озбиљан здравствени проблем код здравих одраслих особа.
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Међутим, ако је пиво постало свакодневни дио рутине, организам би временом могао почети да показује посљедице кроз повећање тјелесне тежине, лошији сан, умор и оптерећење јетре.
Стручњаци зато савјетују умјереност и дане без алкохола како би тијело имало довољно времена за опоравак, преноси Крстарица.
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