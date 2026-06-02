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Шта се дешава са тијелом ако сваког дана пијете пиво?

Аутор:

АТВ
02.06.2026 21:37

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Шта се дешава са тијелом ако сваког дана пијете пиво?
Фото: АТВ

За многе људе флаша или чаша пива након посла представља начин опуштања и предах од свакодневних обавеза.

Због релативно ниског садржаја алкохола, пиво се често сматра безазленим напитком који не оставља озбиљне посљедице по здравље.

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Међутим, стручњаци упозоравају да свакодневна конзумација пива може покренути низ промјена у организму, од успоравања метаболизма и повећања тјелесне тежине до проблема са сном и оптерећења јетре.

Зашто се повећава обим струка?

Једна од првих посљедица редовног испијања пива јесте накупљање масних наслага у предјелу стомака.

Многи сматрају да је узрок искључиво вишак калорија, али процес је сложенији.

Јетра прво разграђује алкохол

Организам алкохол препознаје као потенцијално штетну супстанцу, па јетра даје приоритет његовој разградњи.

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Док год у крви има алкохола, сагоријевање масти значајно се успорава.

Храна се лакше претвара у масне наслаге

Ако уз пиво конзумирате вечеру или грицкалице, тијело ће те калорије теже користити као извор енергије, па се већи дио може складиштити у облику масних наслага.

Повећава се висцерална маст

Посебно је проблематично накупљање висцералне масти око унутрашњих органа, које се повезује с повећаним ризиком од бројних здравствених проблема.

Пиво може нарушити квалитет сна

Многи вјерују да их пиво опушта и помаже им да лакше заспу. Иако алкохол заиста може убрзати успављивање, квалитет сна често трпи.

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РЕМ фаза сна постаје краћа

Алкохол ремети РЕМ фазу сна, која је важна за одмор мозга, памћење и опоравак организма.

Због тога се особе које редовно пију алкохол често буде уморне, чак и након довољно сати сна.

Долази до дехидратације

Пиво дјелује као диуретик, што значи да подстиче излучивање течности из организма.

То може довести до ноћних одлазака у тоалет, јутарње сувоће уста, подочњака и осјећаја исцрпљености.

Могућ је раст крвног притиска

Дуготрајна и учестала конзумација алкохола може оптеретити крвне судове и допринијети повећању крвног притиска.

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Како свакодневно пијење утиче на јетру?

Јетра има изузетну способност регенерације, али јој је за то потребно вријеме.

Када се алкохол конзумира свакодневно, без дана одмора, овај орган не добија прилику за потпуни опоравак.

Развој масне јетре

Једна од најчешћих посљедица је накупљање масти у ћелијама јетре, стање познато као масна јетра.

Проблем је што се оно често развија без јасних симптома, па многи нису свјесни да постоји.

Тек касније могу да се појаве умор, мањак енергије, проблеми с варењем и други здравствени поремећаји.

Када треба обратити пажњу?

Повремена конзумација пива не мора нужно представљати озбиљан здравствени проблем код здравих одраслих особа.

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Међутим, ако је пиво постало свакодневни дио рутине, организам би временом могао почети да показује посљедице кроз повећање тјелесне тежине, лошији сан, умор и оптерећење јетре.

Стручњаци зато савјетују умјереност и дане без алкохола како би тијело имало довољно времена за опоравак, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пиво

здравље

организам

Алкохол

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