Осјећате надутост након конзумирања протеина? Узрок могу бити скривени састојци

Неке врсте протеина, попут оних на бази млијечних производа, вјероватније ће узроковати надутост. Међутим, понекад је узрок надутости неки други састојак у вашем протеинском шејку или плочици.
Како наводи Хелт, сам протеин обично није окидач за надутост. Међутим, конзумирање великих количина протеина или доданих састојака попут шећерних алкохола, лактозе или влакана може изазвати неугодне пробавне проблеме попут надутости и гасова.
"Чешће се ради о стварима попут врсте протеина које уносите, додатних састојака или чак колико брзо то једете или пијете", рекао је доктор Јосе Антонио.
Неколико других састојака у протеинским прашцима и оброцима богатим протеинима такођер може узроковати надутост.
- Сурутка и казеин: Ови протеини млијечног поријекла могу узроковати надутост код особа с интолеранцијом на лактозу или осјетљивошћу на лактозу.
- Умјетни заслађивачи: Састојци попут сорбитола, еритритола и сукралозе могу узроковати гасове и надутост.
- Згушњивачи: Згушњивачи, попут инзулина, врсте пробиотичких влакана, уобичајени су у протеинским шејковима и плочицама. Могу бити тешки за пробаву, што потенцијално може узроковати надутост.
- Превише једења, а пребрзо: Конзумирање великих порција протеина у једном оброку може преоптеретити пробавни систем и довести до надутости.
- Одређени биљни протеини: Неки биљни протеини попут граха, грашка и житарица, богати су дијеталним влакнима и скробом. Они се не могу у потпуности пробавити и могу довести до повећања гасова.
Већини људи је потребно само 0,36 грама протеина по килограму тјелесне тежине, али спортистима су потребне веће количине како би подржали циљеве перформанси.
Конзумирање превише протеина, посебно у облику додатака прехрани, може негативно утјецати на функцију бубрега и јетре.
Најбољи приступ је конзумирање уравнотежене прехране богате храњивим тварима и осигуравање укључивања протеина у сваки оброк.
"Фокусирајте се на приступ уноса протеина који прво ставља храну на прво мјесто и попуните празнине суплементима када је потребно", навео је нутриционист Јаси Ансари.
Да бисте смањили надутост узроковану храном богатом протеинима или оброцима с високим садржајем протеина, испробајте ове савјете и трикове.
- Испробајте протеинске прашке без лактозе и експериментишите с различитим врстама, као што су опције на биљној бази.
- Бирајте незаслађене или минимално прерађене протеинске производе како бисте избјегли шећерне алкохоле и згушњиваче.
- Подијелите унос протеина по оброцима умјесто да све унесете у један шејк. Умјесто 40 грама, покушајте узети 20 грама одједном.
- Успорите са жвакањем. Ако једете и пијете пребрзо, можете прогутати додатни зрак, што може довести до гасова и надутости.
- Водите дневник исхране како бисте уочили обрасце, преноси Кликс
- Пијте пуно воде и једите довољно влакана током дана. Добар циљ је уносити отприлике 25 до 30 грама влакана дневно, идеално пет до шест грама по оброку како бисте подржали редовност пражњења цријева и здравље цријева.
- Осигурајте довољно физичке активности. Кретање може стимулисати пробавни систем и повећати проток крви. Ово може помоћи у ублажавању задржавања гасова па чак и воде, што доприноси надутости.
