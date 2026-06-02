Невјероватна промјена на српским гробљима: Ево шта се појавило на споменицима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Тржиште погребних услуга и културе сјећања у Србији пролази кроз тиху технолошку револуцију. Оно што је до јуче дјеловало као научна фантастика, данас постаје утјеха за многе који су изгубили вољене.
Наиме, све популарнији тренд постављања Кју-Ар (QR) кодова на надгробне споменике отвара потпуно нову димензију чувања успомена.
Међутим, иако технологија олакшава процес, суштина ове иновације није у линијама и квадратима на екрану, већ у емоцијама које они носе.
Једна домаћа страница на Инстаграму која се бави израдом ових дигиталних меморијала недавно је подијелила несвакидашњу анегдоту која савршено осликава како јавност још увијек доживљава овај тренд. Наиме, један клијент им се обратио с питањем колико кошта Кју-Ар код за 100 фотографија.
Одговор који је услиједио тјера на размишљање и руши заблуду да је ријеч о обичном техничком производу.
– То уопште не функционише тако. Људи често мисле да је ово само Кју-Ар код који води до 100 или 200 фотографија. Али ово није фото-албум. Ово је мјесто гдје се чува цијели један живот – наводе покретачи ове иновативне идеје.
Када посјетиоци гробља скенирају код својим паметним телефонима, пред њима се не отвара само штура биографија, већ жива платформа сјећања. То постаје простор у којем прошлост наставља да комуницира са садашњошћу.
То је мјесто гдје кум може да остави посљедњу поруку, а сестра да напише ријечи које није стигла да изговори за живота. Пријатељи могу да додају успомене, анегдоте и фотографије које само они памте, чувајући тако цјелокупну личност покојника од заборава.
За родитеље који су доживјели највећу трагедију, ово је често једино мјесто на гробљу гдје, кроз музику, видео-записе и успомене, могу поново на тренутак да се повежу са својим дјететом.
Овај нови вид достојанственог опраштања и чувања традиције у дигиталном добу поставља и једно дубоко лично питање за све нас. Можда је управо ова дигитална страница она посљедња, али прелијепа ствар коју можемо да учинимо за некога свог, пише Телеграф.
