Преминуо Рик Аделман, легенда НБА и отац Јокићевог тренера

Рик Аделман, члан Куће славних који је одиграо седам сезона у НБА лиги прије него што је постао један од тренера са највише побједа у историји, преминуо је, саопштило је у понедјељак Удружење кошаркашких тренера НБА лиге (NBCA).
Рик Аделман био је права легенда у свијету кошарке, а посебно НБА лиге. Провео је 29 година као тренер, од чега је 23 године био шеф стручног штаба у различитим екипама.
Аделман, отац тренера Денвер Нагетса Дејвида Аделмана, преминуо је двије седмице прије 80. рођендана. Узрок смрти није саопштен.
Рик Аделман је забиљежио 1.042 побједе као НБА тренер, што је десети најбољи учинак у историји лиге. Само четворица тренера – Пат Рајли, Грег Поповић, Џери Слоун и Џорџ Кар – водили су више утакмица и имали бољи проценат побједа од Аделмана.
Портланд Трејл Блејзерсе је два пута одвео до НБА финала, а касније је био главни тренер Сакрамента, Хјустона, Минесоте и Голден Стејта. Посебно је био вољен у ери Сакрамента, када су Владе Дивац и Предраг Стојаковић били међу најбољим играчима лиге.
- Аделман ће остати упамћен не само као тренер и играч, већ и као ментор многима у кошаркашкој заједници - наводи се у саопштењу удружења тренера, које је Аделмана 2023. године одликовало наградом „Чак Дејли“ за животно дјело.
Аделман је играо у НБА лиги од 1969. до 1975. године као плејмејкер за пет различитих тимова, али је свој прави позив пронашао у тренерској каријери.
Портланд Трејл Блејзерси, за које је играо (1970–1973), а потом био и помоћни тренер (1983–1989) прије него што је постао главни тренер (1989–1994), навели су да је он „једна од најутицајнијих личности у историји франшизе“.
Сакраменто Кингси су поручили да ће Аделман остати упамћен по начину на који је инспирисао људе – скромношћу, интегритетом и вјером у тимски рад.
Хјустон Рокетси, које је тренирао од 2007. до 2011. године, истакли су његов професионализам и посвећеност игри.
Минесота Тимбервулвси навели су да је био примјер вођства и професионализма током цијеле каријере, док су Голден Стејт Вориорси подсјетили на његову креативност и домишљатост током двије сезоне проведене у клубу.
Аделман се може похвалити и чињеницом да је два пута играо велико НБА финале, оба пута са Портланд Трејл Блејзерсима, када је поражен од Чикаго Булса и Детроит Пистонса током деведесетих година.
Међутим, публика у Србији га највише памти по вођењу „оног“ Сакраменто Кингса, тима који је у то вријеме држао читаву Србију будном, јер су у њему играли Владе Дивац и Предраг Стојаковић. Са тим тимом стигао је најдаље до финала Западне конференције, гдје је поражен од Лос Анђелес Лејкерса.
Рик Аделман примљен је у Кућу славних 2021. године, а двије године касније добио је и награду за животно дјело. Иначе, његов син Дејвид Аделман тренутно је главни тренер Денвер Нагетса, за које наступа Никола Јокић.
