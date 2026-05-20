Умро бивши кошаркаш Олимпијакоса који је исписао историју

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свијет кошарке завијен је у црно након вести да је у 63. години преминуо Кери Скари, легендарни амерички кошаркаш и човјек чије је име златним словима уписано у историју грчког шампионата.
Скари ће остати упамћен као први страни кошаркаш који је икада заиграо у грчкој лиги, чиме је отворио врата десетинама хиљада интернационалаца који су деценијама касније преплавили тамошње паркете.
Он је у Грчку стигао у сезони 1988/89, када је обукао дрес пирејског Олимпијакоса. Био је то његов први ангажман у Европи, и то након озбиљне НБА каријере коју је градио наступајући за Јута Џез и Њујорк Никсе.
Скари је за Олимпијакос одиграо 19 утакмица, али је његов учинак био фрапантан. Просечно је бележио 21,1 поен по мечу (укупно 400 поена), уз невјероватних 9,8 скокова. Његова ефикасност била је на врхунском нивоу – за два поена је шутирао 143/245, док је са линије пенала био сигуран 66 пута из 96 покушаја.
Након епизоде у Пиреју, која је остала дубоко урезана у сјећање навијача Олимпијакоса, Скари је наставио своју каријеру у Шпанији, а потом се отиснуо у Јужну Америку где је наступао у Бразилу, Аргентини и Чилеу.
Иако је његова каријера имала успоне и падове, у Грчкој ће заувијек имати статус пионира и човјека који је модернизовао њихову кошарку.
Узрок смрти за сада није званично саопштен, али се кошаркашка јавност широм свијета већ опрашта од овог сјајног поентера.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
4 ч0
Кошарка
22 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
11
17
11
11
11
09
11
04
11
03
Тренутно на програму