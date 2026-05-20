Упозорење из Ирана: Ако се напад понови, проширићемо рат ван региона

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да ће се рат америчко-израелских снага против Ирана проширити ван региона уколико се агресија на Иран понови.
“Амерички ционистички непријатељ, који није научио из поновљених великих и стратешких пораза Исламске револуције, поново говори о пријетњама. Иако су нас напали свим могућностима две војске, које су најскупље на свијету, ми нисмо искористили све могућности Исламске револуције против њих”, наводи се у саопштењу, преноси Тасним.
“Наши разорни ударци ће вас спустити на црно тло, на мјеста која не можете ни замислити. Ми смо ратници и видјећете нашу снагу на бојном пољу, а не у празним изјавама и виртуелним страницама”, поручује ИРГЦ у саопштењу.
