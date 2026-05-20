Упозорење из Ирана: Ако се напад понови, проширићемо рат ван региона

20.05.2026 11:53

Фото: Tanjug/AP/Sepahnews

Ирански Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) саопштио је данас да ће се рат америчко-израелских снага против Ирана проширити ван региона уколико се агресија на Иран понови.

“Амерички ционистички непријатељ, који није научио из поновљених великих и стратешких пораза Исламске револуције, поново говори о пријетњама. Иако су нас напали свим могућностима две војске, које су најскупље на свијету, ми нисмо искористили све могућности Исламске револуције против њих”, наводи се у саопштењу, преноси Тасним.

ИРГЦ упозорава да ће се регионални рат овога пута проширити ван региона ако се агресија на Иран понови.

“Наши разорни ударци ће вас спустити на црно тло, на мјеста која не можете ни замислити. Ми смо ратници и видјећете нашу снагу на бојном пољу, а не у празним изјавама и виртуелним страницама”, поручује ИРГЦ у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

