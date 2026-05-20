Logo
Large banner

Путин у Кини добио поклон од инжењера којег је упознао док је био дијете

Аутор:

АТВ
20.05.2026 11:51

Коментари:

0
Руски председник Владимир Путин, у центру, потписује своју фотографију са кинеским инжењером Пенг Паијем, десно, снимљену током његове прве посете Кини 2000. године, у Великој кући народа у Пекингу, среда, 20. мај 2026.
Фото: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik/Kremlin Pool/AP

Руски предсједник Владимир Путин састао се данас, 20. маја, у Пекингу и са кинеским инжењером Пенг Пајом, кога је упознао приликом своје прве званичне званичне посјете Кини 2000. године, када је Пенг још био дијете, и од њега је на поклон, као успомену, добио порцелански сервис.

Као дијете, Пенг Пај је упознао Путина током његове прве државне посјете Кини као предсједника Русије, у јулу 2000. године, а касније се школовао на једном од универзитета у Москви, преноси агенција РИА Новости.

Путин и Пенг Пај, који сада ради за једну од великих кинеских компанија, разговарали су у државном пансиону Ђаојутај, гд‌је је руски лидер боравио током посјете Пекингу, а на крају састанка руски предсједник се фотографисао са Пенг Пајем и потписао је копију његове заједничке фотографије која је снимљена прије 26 година, преноси Тан‌југ.

Приликом састанка са Путином, кинески инжењер је рекао да је образовање најважнија ствар коју је стекао у Русији.

"Ово је најважнија ствар коју сам добио у Русији", рекао је Пенг, који је од 2007. до 2013. године студирао на Московском државном техничком универзитету за аутомобиле и путеве (МАДИ), након чега се вратио да ради у домовини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Си Ђинпинг

Кина

Русија

Поклон за Путина

званична посјета

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Свијет

Разоран земљотрес погодио Турску: Људи у паници бјежали из зграда, осјетило се до Либана

4 ч

0
Затворен шахт.

Свијет

Жена упала у шахт и погинула

4 ч

1
Руски предсједник Владимир Путин, десно, и кинески предсједник Си Ђинпинг ходају ка разговорима у Великој сали народа у Пекингу у сриједу, 20. маја 2026. године.

Свијет

"Русија и Кина постигле договор у енергетском сектору"

6 ч

0
Руски председник Владимир Путин, десно, и кинески председник Си Ђинпинг врше смотру почасне гарде током церемоније добродошлице у Великој сали народа у Пекингу у среду, 20. маја 2026. године.

Свијет

Путин дочекан топовском паљбом у Пекингу

6 ч

0

  • Најновије

16

00

Сјајне вијести за раднике у Српској - тичу се осигурања

15

59

Стиже повећање пензија и плата у Српској, познато и када

15

56

Нешић: Споразум коалиције на прво мјесто ставља Републику Српску

15

54

Ђаци бјеже од овог занимања: Плата и до 2.500 евра мјесечно, али клупе празне

15

53

Чубриловић: Изборна побједа значила би сигурност и стабилност Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner