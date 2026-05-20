Путин у Кини добио поклон од инжењера којег је упознао док је био дијете

Руски предсједник Владимир Путин састао се данас, 20. маја, у Пекингу и са кинеским инжењером Пенг Пајом, кога је упознао приликом своје прве званичне званичне посјете Кини 2000. године, када је Пенг још био дијете, и од њега је на поклон, као успомену, добио порцелански сервис.
Као дијете, Пенг Пај је упознао Путина током његове прве државне посјете Кини као предсједника Русије, у јулу 2000. године, а касније се школовао на једном од универзитета у Москви, преноси агенција РИА Новости.
Путин и Пенг Пај, који сада ради за једну од великих кинеских компанија, разговарали су у државном пансиону Ђаојутај, гдје је руски лидер боравио током посјете Пекингу, а на крају састанка руски предсједник се фотографисао са Пенг Пајем и потписао је копију његове заједничке фотографије која је снимљена прије 26 година, преноси Танјуг.
Приликом састанка са Путином, кинески инжењер је рекао да је образовање најважнија ствар коју је стекао у Русији.
"Ово је најважнија ствар коју сам добио у Русији", рекао је Пенг, који је од 2007. до 2013. године студирао на Московском државном техничком универзитету за аутомобиле и путеве (МАДИ), након чега се вратио да ради у домовини.
