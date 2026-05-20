Минић: Од 1. јула примјена новог закона о правима бораца

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је да би након усвајања новог закона о правима бораца у парламенту Српске његова примјена требало да почне од јула.
"Овим законским рјешењем утврђује се већи обим права, више људи, више новца, више борачких категорија, али под број један више поштовања и онога што треба да покажемо према сваком борцу", као јер Минић у парламенту Српске, током скупштинске расправе о Приједлогу закона о изменама и допунама Закона о правима бораца.
Минић је навео да је у администрацији града Бањалуке запослено 223 радника више од доласка нове градске управе и поставио питање колико је запослено дјеце погинулих бораца.
Он је рекао да је општина Фоча запослила 45 дјеце из категорија дјеце погинулих бораца.
"Сигуран сам да ћемо до краја године запослити 500 дјеце погинулих бораца, како смо то раније обећали", истакао је Минић.
