Додик: Српска и Србија посвећене очувању мира, економском развоју и просперитету

АТВ
20.05.2026 11:03

Фото: Instagram / buducnostsrbijeav

Одличан и, као и увијек, садржајан разговор с предсједником Александром Вучићем о свим питањима у вези са српским народом, написао је предсједник СНСД-а Милорад Додик на Иксу.

Додик је навео да су Република Српска и Србија посвећене очувању мира и економском развоју и просперитету.

- Заједнички реализујемо значајне инвестиционе подухвате, али само народ који памти своју прошлост има будућност. Посебну пажњу посветили смо изградњи меморијалног центра Доња Градина, вјечном свједочанству страдања нашег народа, али и непоколебљиве вјере у слободу - изјавио је Додик.

