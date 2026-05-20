"У једној колони Блануша нестраначки, Драшко свестраначки, а Вукановић надстраначки"

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић оцијенио је да ће сви који имају подршку политичког Сарајева на предстојећим општим изборима 4. октобра доживјети пад у Републици Српској.
Шпирић је навео да се предсједник СДС-а Бранко Блануша понаша као нестраначки, лидер ПСС-а Драшко Станивуковић као свестраначки, а предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић као надстраначки.
"Не видим ту никакву будућост, али мислим да ће оцјену о њиховом понашању дати грађани на изборима 4. октобра и сви који имају подршку политичког Сарајева ће доживјети пад", изјавио је новинарима Шпирић.
Шпирић је рекао да "интегрално политичко Сарајево жели у једној колони да у политичком смислу јуриша на Бањалуку".
Он је нагласио да би радо и опозиција из Републике Српске да се организује у једну колону, напомињући да су вођени мржњом према СНСД-у, а све што је вођено мржњом мора да пропадне.
