"У једној колони Блануша нестраначки, Драшко свестраначки, а Вукановић надстраначки"

20.05.2026 08:39

Замјеник предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ Никола Шпирић оцијенио је да ће сви који имају подршку политичког Сарајева на предстојећим општим изборима 4. октобра доживјети пад у Републици Српској.

Шпирић је навео да се предсједник СДС-а Бранко Блануша понаша као нестраначки, лидер ПСС-а Драшко Станивуковић као свестраначки, а предсједник Листе за правду и ред Небојша Вукановић као надстраначки.

"Не видим ту никакву будућост, али мислим да ће оцјену о њиховом понашању дати грађани на изборима 4. октобра и сви који имају подршку политичког Сарајева ће доживјети пад", изјавио је новинарима Шпирић.

Шпирић је рекао да "интегрално политичко Сарајево жели у једној колони да у политичком смислу јуриша на Бањалуку".

Он је нагласио да би радо и опозиција из Републике Српске да се организује у једну колону, напомињући да су вођени мржњом према СНСД-у, а све што је вођено мржњом мора да пропадне.

"Сви који имају подршку политичког Сарајева ће доживјети пад", поручио је Шпирић.

