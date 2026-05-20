Дјечак (6) у крвавом нападу "љубимаца" остао без обје руке

Шестогодишњи дјечак из Мичигена вратио се кући након мартовског напада паса, током којег су му ампутиране обје руке.
Ромела Фрејжера Џуниора напала су два породична пса расе питбул 19. марта, што је довело до ампутација, наводи се на ГоФаундМе страници покренутој за помоћ његовој породици, преноси Пипл.
Ромел је такође задобио више инфекција као посљедицу напада и током боравка на интензивној нези прошао је кроз неколико операција.
Прешауна Џоунс, Ромелова мајка, рекла је за КлицкОнДетроит да су њеном сину повређене ноге и да је провео скоро два мјесеца у болници прије него што се вратио кући.
"Мислила сам да је готово", рекла је Џоунс и додала:
"Али моја беба је издржала. Никада није одустао".
Због двоструке ампутације, Ромел наводно више није у стању да се сам храни, а током боравка у болници морао је поново да учи да хода.
"Сада морам да га храним", рекла је његова мајка. "Раније је све то могао сам. Сада морам да будем његове шаке и руке. И то је свакодневни подсјетник на дан када се ово догодило".
ГоФаудМе кампања покренута за прикупљање средстава за Ромелов опоравак до сада је прикупила више од 25.000 долара.
Његова мајка рекла је за КлицкОнДетроит да ће њеном сину бити потребне протезе и додатне медицинске процедуре.
"Све је било у реду, а онда се, у трептају ока, све потпуно промијенило", рекла је она.
