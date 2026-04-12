Дјевојку (19) усмртио пас: Била мртва прије доласка Хитне помоћи

Деветнаестогодишња дјевојка је преминула пошто ју је пас напао у кући у Есексу, саопштила је полиција.
Полиција је позвана на адресу у Лиден Родингу, Данмоу, у петак у 22.45, гдје је пронашла жену са тешким повредама.
Упркос најбољим напорима служби хитне помоћи, проглашена је мртвом на лицу мјеста.
Полиција Есекса је у саопштењу навела: „Спроводили смо истрагу како бисмо утврдили околности и вјерујемо да ју је напао пас на имању у Лонг Хајду.“
Животињу је заплијенила полиција.
Тридесетседмогодишњи мушкарац из Данмоуа ухапшен је због сумње да је био задужен за пса који је био опасно ван контроле и нанио повреде које су резултирале смрћу.
Власник је тренутно у притвору.
