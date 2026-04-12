Дјевојку (19) усмртио пас: Била мртва прије доласка Хитне помоћи

12.04.2026 12:53

Пас завезан на ланцу.
Фото: Catherine Sheila/Pexels

Деветнаестогодишња дјевојка је преминула пошто ју је пас напао у кући у Есексу, саопштила је полиција.

Полиција је позвана на адресу у Лиден Родингу, Данмоу, у петак у 22.45, гдје је пронашла жену са тешким повредама.

Упркос најбољим напорима служби хитне помоћи, проглашена је мртвом на лицу мјеста.

Полиција Есекса је у саопштењу навела: „Спроводили смо истрагу како бисмо утврдили околности и вјерујемо да ју је напао пас на имању у Лонг Хајду.“

Животињу је заплијенила полиција.

Тридесетседмогодишњи мушкарац из Данмоуа ухапшен је због сумње да је био задужен за пса који је био опасно ван контроле и нанио повреде које су резултирале смрћу.

Власник је тренутно у притвору.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

