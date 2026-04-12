Иран се огласио први пут након пропалих преговора са САД

Предсједник иранског парламента Мохамед Багер Калибаф изјавио је данас да је делегација његове земље покренула "перспективне" иницијативе током преговора у Исламабаду, али да Сједињене Америчке Државе нису успјеле да стекну повјерење иранске делегације.
"САД су разумјеле логику и принципе Ирана и вријеме је да одлуче да ли могу да заслуже наше повјерење или не", навео је Калибаф на платформи Икс. "Прије преговора, нагласио сам да имамо неопходну добру вјеру и вољу, али због искустава из два претходна рата, немамо повјерења у супротну страну", истакао је Калибаф.
Он је захвалио Пакистану на напорима да се олакша процес преговора. Калибаф је био у иранској делегацији у преговорима са САД у Исламабаду у суботу, који су се завршили без договора.
Хаос у авио-саобраћају: Отказани бројни летови широм Европе
У међувремену у Ирану је ухапшено 50 људи због дијељења локација и информација са Сједињеним Америчким Државама и Израелом, јавила је државна новинска агенција СНН. Иранска агенција наводи да су ухапшени оптужени за сарадњу са САД и Израелом дијељењем осјетљивих локација, укључујуц́и инфраструктурне објекте, пренијела је Ал Џазира.
Истиче се да су иранске власти од ухапшених заплијениле сателитску и електронску опрему, као и оружје. У Ирану је недавно усвојен измијењени закон којим је за шпијунажу предвиђена и смртна казна, као и конфискација имовине.
