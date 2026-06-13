Ко је био Нињо Гереро, вођа највеће организоване криминалне групе у Венецуели?

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Сматран једним од најопаснијих људи у Венецуели, Хектор Гереро Флорес, познатији као „Нињо Гереро“, био је вођа Трен де Арагве, највеће организоване криминалне групе у Венецуели и једне од најозлоглашенијих у Латинској Америци.
Водио је своје криминално царство из затвора Токорон, који је трансформисао у приватни центар моћи и луксуза. Након спектакуларног бјекства током војне рације 2023. године, његова прича је достигла коначни епилог.
Амерички предсједник Доналд Трамп је прије неколико часова потврдио да је убијен у америчком ваздушном нападу.
President Donald J. Trump has announced on Truth Social that, at his direction, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has carried out a lethal kinetic strike on Niño Guerrero, the alleged leader of Tren de Argua, in coordination with the Venezuelan authorities. pic.twitter.com/gcKXhm3Viu— OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2026
Хектор Растенфорд Гереро Флорес рођен је и одрастао у Маракају, главном граду државе Арагва у централној Венецуели. Према јавним евиденцијама Врховног суда, ушао је у свијет криминала почетком 2000-их. Године 2005. оптужен је да је пуцао на полицајца који је касније преминуо.
Власти су га први пут ухапсиле 2010. године, када је био затворен у Токорону под оптужбом за трговину дрогом, убиство и пљачку. Међутим, само двије године касније успио је да побјегне и наставио је криминалне активности које су га учиниле једним од најтраженијих бјегунаца у Венецуели.
Поново је ухапшен 2013. године и враћен у исти затвор. Године 2018. осуђен је на 17 година затвора због убиства, трговине дрогом, крађе идентитета и посједовања ратног оружја, између осталих оптужби.
Боравак иза решетака није значио крај криминалне каријере „Ниња Герера“, већ управо супротно. Из затвора Токорон градио је своју моћ и постао најважнији „пран“, како се вође затворских банди називају у Венецуели.
Када је поново ушао у затвор 2013. године, Трен де Арагва је и даље била мала група, ограничена на Токорон. Али под његовим вођством почела је да расте и јача, објаснио је за Би-Би-Си њуз мундо Луис Искјел, адвокат за кривично право и професор криминологије на Централном универзитету Венецуеле.
Прво је банда преузела контролу над округом Сан Висенте у држави Арагва, претворивши га у свој „криминални феуд“. Затим се проширила на друге државе, доминирајући илегалним рудником злата у држави Боливар и коридором за трговину дрогом према Тринидаду и Тобагу.
Под вођством Герера почео је процес интернационализације банде, прво према Колумбији, а затим и у друге латиноамеричке земље попут Перуа, Чилеа, Еквадора, Бразила и Панаме, пратећи мигрантске руте Венецуеланаца. Временом је банда успоставила присуство и у Сједињеним Државама. Вјерује се да Трен де Арагва данас има више од четири хиљаде чланова.
Према истраживању венецуеланске новинарке Роне Рискес, банда је проширила своје изворе прихода на портфолио од најмање 20 врста криминалних дјела, укључујући изнуду, отмицу, пљачку, превару, илегално вађење злата, шверц отпадног метала, убиства, трговину дрогом и људима, прање новца и продају оружја другим криминалним групама.
Токорон није био обичан затвор. Под контролом „Ниња Герера“ постао је база операција са невјероватним луксузом. Унутар зидина налазили су се дискотека, базен, дјечје игралиште, казино, ресторани, барови, па чак и зоолошки врт са јагуарима, пумама и нојевима.
Сам Гереро је живио „као прави краљ“, како га је описао Умберто Прадо, директор Венецуеланске опсерваторије за затворе.
„Имао је цијели спрат за себе, са свим удобностима и луксузом особе која није у затвору... Брачни кревети, плазма телевизори, звучни системи. Чак је имао и свог стражара и нико није могао да уђе на тај спрат без његове дозволе“, објаснио је Прадо.
Да би одржао ред, Гереро је наплаћивао седмични „порез“ од око 15 америчких долара од осталих затвореника. Они који нису плаћали били су брутално кажњавани, хицима у руке или чланке, а неки су чак били и обезглављени.
У септембру 2023. године венецуеланске власти покренуле су велику операцију у којој је учествовало 11.000 војника и полицајаца како би преузеле контролу над затвором Токорон.
Влада је објавила да је операција била успјешна и да је „такозвани бивши Трен де Арагва разбијен“. Међутим, убрзо су се појавиле сумње да су вође банде, укључујући Герера, унапријед обавијештене и да су побјегле прије доласка снага безбједности, наводно кроз мрежу подземних тунела.
„Заробили су оне који нису пружали отпор. Имамо информације да су ‘праноси’ побјегли неколико дана раније“, рекао је Прадо.
Након бјекства, Министарство унутрашњих послова Венецуеле расписало је награду за Герера.
У саопштењу на друштвеној мрежи Икс навели су:
„Власти цивилне безбједности траже Хектора Герера, познатог као ‘Ел Нињо Гереро’, због умијешаности у вишеструке злочине против људи и тероризам.“
Бјекство Ниња Герера изазвало је узбуну широм континента. Сједињене Државе су у фебруару 2025. године означиле Трен де Арагву као страну терористичку организацију, а Стејт департмент је понудио награду до пет милиона долара за информације које би довеле до његовог хапшења.
У децембру 2025. године против њега је у Њујорку подигнута оптужница за рекетирање, тероризам, увоз дроге и оружја.
Потрага је завршена данас, када је Хектор Гереро Флорес убијен у америчком ваздушном нападу у Венецуели, изведеном у координацији са венецуеланском владом.
Предсједник САД Доналд Трамп синоћ је објавио да је Гереро „успјешно убијен“ у „брзом и смртоносном кинетичком удару“.
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