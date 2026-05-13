Трамп објавио мапу која приказује Венецуелу у саставу САД

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп објавио је на својој друштвеној мрежи Truth Social визуелни садржај у форми мапе која приказује Венецуелу у саставу САД, уз натпис "51. држава" ("51ст Стате").
Објављена слика приказује територију Венецуеле испуњену бојама америчке заставе.
Вршитељка дужности предсједника Венецуеле Делси Родригез рекла је прије два дана да њена земља не планира да постане 51. држава у саставу САД-а, након информација да амерички предсједник Доналд Трамп разматра такав корак.
- Наставићемо да бранимо наш интегритет и суверенитет, нашу независност и историју - рекла је Родригез, која је преузела власт у јануару након америчке војне операције у којој је свргнут тадашњи председник Николас Мадуро, преноси АП.
(Танјуг)
