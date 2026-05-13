У Београд стижу највеће српске светиње са Свете Горе

АТВ
13.05.2026 09:11

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Фото: ATV

Његова светост патријарх српски Порфирије и највиши представници Србије данас ће уз црквене и државне почасти на Аеродрому Никола Тесла у Београду дочекати највеће српске светиње са Свете Горе.

Најзначајније српске светиње из Царске лавре манастира Хиландар на Светој Гори Атонској, које су везане за живот првог српског архиепископа у Београд долазе поводом изложбе посвећене 850 година од рођења Светог Саве коју Музеј Српске православне цркве организује у Галерији Српске академије наука и уметности од 15. маја до 19. јула.

То ће бити потпуно јединствена и непоновљива прилика да, осим других драгоцјених умјетничких дјела везаних за личност и живот Светог Саве, вјерни народ види и поклони се хиландарским светињама - мозаичној икони Богородице Одигитрије, икони Богородице Млекопитатељнице и по многима најљепшој икони Христа Пантократора.

На поклон вјерним у српску пријестоницу долазе и чувена икона Светог Саве и Светог Симеона, реплика Хиландарског игуманског штапа, реплика и Патерице Светог Саве Освећеног, Карејски типик, као и реплика Иконе Богородице Тројеручице.

У оквиру обиљежавања 850 година од рођења Растка Немањића - Светог Саве, првог архиепископа самосталне Српске цркве и великог просветитеља српског народа, Галерија САНУ и Музеј Српске православне цркве приређују изложбу "Свети Сава", која ће моћи да се погледа од 15. маја до 19. јула у Галерији САНУ.

Аутори изложбе су викарни епископ моравички Тихон, дописни члан САНУ Игор Борозан и Миљана Матић.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

