Ова три хороскопска најтеже опстају у браку

Популарна изрека каже да се супротности привлаче, али астролози упозоравају да у љубави и браку такви спојеви често наилазе на непремостиве препреке. Иако је свака веза прича за себе и зависи од труда и комуникације, положај звијезда при рођењу наводно открива наше основне потребе и обрасце понашања.
Због тога се неки хороскопски знакови слажу готово инстинктивно, док су други осуђени на вјечиту борбу са неразумијевањем и различитим очекивањима. Астролози тврде да, упркос почетној страсти, неке комбинације знакова једноставно нису створене за дугорочан заједнички живот.
Спој ватре и воде на први поглед може дјеловати као идеална равнотежа, али у стварности се енергија ватреног Овна и осјећајност Рака често сукобљавају. Ован је директан, нагао и увијек у потрази за акцијом, док Рак жуди за сигурношћу, њежношћу и мирном породичном луком, преноси Индекс.
Овнова неукротива потреба за слободом лако може повриједити Рака, којем су потребни стална пажња и потврда осјећања. С друге стране, Ракова склоност детаљном анализирању емоција Овну може постати напорна и спутавајућа. У браку се овај пар непрестано ломи између жеље за независношћу и потребе за блискошћу, тешко проналазећи заједнички језик.
Комбинација ваздушног Близанца и водене Шкорпије у почетку је често магнетски привлачна, али се временом претвара у исцрпљујућу борбу. Друштвени и радознали Близанци непрестано траже нове подражаје и воле лепршавост у односима.
Насупрот њима, Шкорпија је интензивна, страствена и склона посесивности те тражи потпуну емоционалну посвећеност. Проблем настаје када Шкорпија почне да сумња у Близанчеву превртљивост и површност, док се Близанац осјећа заробљено под теретом Шкорпијине контроле и емоционалног интензитета. Такав брак често је испуњен неповјерењем и психолошким играма.
Ова два знака дијеле љубав према луксузу, стабилности и животним ужицима, али њихова заједничка тврдоглавост највећа им је препрека. Ватрени Лав жели да буде у центру пажње, очекује дивљење и признање, док земљани Бик цијени мир, рутину и материјалну сигурност.
У сукобима ниједан знак не попушта — обоје су увјерени да су у праву. Лав доживљава Бика као претјерано спорог и непопустљивог, а Бик Лава сматра драматичним и егоцентричним. Њихов брак лако се претвори у стално надметање за доминацију, што временом исцрпљује и најјача осјећања.
Наравно, астрологију не треба схватати као коначну пресуду. Сваки однос има шансу за успјех ако се темељи на разумијевању, компромису и искреној комуникацији. Чињеница је да ће парови у овим комбинацијама вјероватно морати да уложе више труда како би премостили урођене разлике.
Али управо зато, ако у томе успију, њихова веза може постати примјер да се уз довољно љубави и стрпљења могу побиједити и звјездане неприлике.
