Жене јој плаћају да има односе с њиховим синовима

Саурора Грејс (31) из Манчестера каже да помаже људима да “превазиђу се*суалне проблеме и потешкоће”. Понекад јој мајке плаћају да има односе с њиховим синовима.
Али, како додаје, њена улога у животима клијената далеко је шира од онога што би могло деловати на први поглед.
У видеу, који је објавила на Инстаграму раније ове године, Саурора је објаснила шта то привлачи људе у њен простор.
“Била сам са предузетницима, наставницима, полицајцима, али и самохраним женама, особама са инвалидитетом... Да ли знате шта им је свима заједничко? Уморни су од претварања”, казала је.
Недавно, Саурора је за британски "Сан" открила детаље из свог живота, остављајући читаоцима да сами доносе закључке.
“Док обувам штикле, прије него што се ишуњам из куће једног младића, његова мајка ме посматра с прозора и упућује осмијех захвалности. Само неколико минута раније, у спаваћој соби њеног сина урадила сам нешто о чему већина родитеља радије не би жељела да зна. Узела сам му невиност. И за то сам била ангажована”, испричала је.
Саурора каже да посљедње три године ради као “сурогат партнерка”, наплаћујући 400 евра како би помогла људима да “превазиђу страхове од интимности или друге проблеме”.
“Можда звучи екстремно, али до сада сам помогла више од 500 људи, како женама, тако и мушкарцима, старости од 21 до 80 година. Многи су рођени са инвалидитетом и још су били невини, или су остали са повредама које мијењају живот, попут парализе након несреће, а немају партнера са којим би имали односе. Други су били потпуно здрави, али су можда имали везу без секса или су били невини”, додаје она.
Наводи да недјељно има до пет клијената.
“Мој посао је да их опустим, помогнем им да превазиђу срам и подучим их о сек*су, било на радионици у мојој кући или приликом посјете. Вољела бих да помажем више, али посао је физички захтеван и може бити исцрпљујући”, прича она.
За британски медиј открива да је ушла у посао пошто је изгубила мајку 2022. године.
“Њена смрт ме је подстакла да помажем људима. Губитак мајке је из темеља промијенио начин на који разумијем живот, тијело и људску повезаност. Схватила сам колико често људи себи ускраћују интимност, задовољство и искреност док не постане прекасно. То ме је усмјерило ка послу који помаже другима да се поново повежу с тим стварима”.
Саурора каже да је тајно радила на платформи ОнлиФанс, продајући фотографије и снимке, упоредо са послом фризерке.
“Током одрастања морала сам да кријем своју се*суалну страну од мајке. Она је радила као савјетник у школи и била је прилично конзервативна. Неколико пута је пронашла се*суалне играчке у мојој соби и није била срећна. Када сам тек почела да добијам клијенте преко сајтова, била сам невјероватно нервозна, улазак у нешто тако интимно носио је много неизвјесности. Али, након првих сусрета, осјетила сам мјешавину олакшања и поноса, и брзо сам схватила да могу помоћи људима на смислен начин”.
Каже да се сусреће са осудама околине.
“Није прљаво нити неморално бити ‘сурогат партнерка’. Ипак, суочила сам се са осуђивањем на интернету, гдје људи доносе претпоставке о мом раду и покушавају да ме постиде. Говорили ми да сигурно немам самопоштовања или да искоришћавам људе. Бивши партнер ми је рекао да никада нећу наћи некога ко ће ме вољети због мог посла. Али, та искуства су ми помогла да изградим отпорност и самопоуздање. Поносна сам на посао који радим. Свако заслужује узбудљив сексуални живот".
Открива да је већину клијената упознала преко интернета.
“Често су њихови родитељи ти који направе први контакт. Ако је њихово дијете одрасла особа са инвалидитетом, желе да оно искуси се*с као и било ко други њихових година. Често ме позову у своју кућу, изађу поподне и оставе нас саме. Један од мојих редовних клијената, у тридесетим годинама, има тежак облик церебралне парализе. Особа која брине о њему ми се обратила, јер се мучио да пронађе дјевојку. Када сам стигла у њихову кућу, снажно ме је загрлила и рекла: ‘Само желим да знаш да си невјероватна’", каже она и додаје:
"Био је то дирљив тренутак. Други клијент је у четрдесетим годинама и остао је парализован од врата надоле након несреће. Нема осјећај у интимним дијеловима, али сам пронашла начине да му омогућим да поново доживи оргазам. Такође, имам клијенткињу која је у инвалидским колицима због парализе, и користила сам своје стручно знање да јој помогнем да поново ужива у сексуалним сензацијама”.
Саурора је поменула и рад са другим клијентима.
“Нису сви особе са инвалидитетом. Радим и са старијим невиним особама, као и са појединцима или паровима који годинама нису имали односе. Понекад имају фантазије које су се плашили да испробају. Видјела сам све - од фетиша на хипнозу до захтјева који укључују заштитна одијела, или чак бријање главе, ништа ме више не изненађује”.
На крају, закључила је:
“Да, мој посао је далеко од конвенционалног, али нећу крити шта радим нити осјећати срам. Истраживања све више показују колико је се*с виталан за особе са инвалидитетом, који имају исте жеље као и сви ми. Идеја да су одрасле особе са инвалидитетом асе*суалне или да им секс није потребан је широко распрострањен мит. Страствено желим да то промијеним и едукујем друштво. Наравно, увијек ће бити оних који осуђују када је у питању се*суални рад. Али, када би видјели разлику коју то доноси мојим клијентима, мислим да би промијенили мишљење”.
