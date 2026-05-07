Обрадовић се сломио и у сузама напустио конференцију

Аутор:АТВ
Тренер Црвене звезде Саша Обрадовић побједу против Цедевита-Олимпије посветио је преминулој легенди Владимиру Цветковићу.
Звезда је славила 101:92 против словеначке екипе, дан након што је легендарни кошаркаш црвено-бијелих и спортски радник Владимир Цветковић преминуо.
"Побједу бих посветио великом Владимиру Цветковићу и изјавио бих саучешће фамилији, али ја себе сматрам том фамилијом. Цијели живот, од мојих кадетских дана у Звезди, па до дана данашњег, сва искуства и добре и позитивне и негативне емоције су прошле кроз ту кућу. Ја сам много захвалан цијелој тој, мојој, фамилији јер их тако сматрам. Имао сам част и да га дотакнем синоћ кад се то догодило, знам да контролишем емоције, много ми је тешко. Утакмица ми је била у другом плану иако то нисам показао на терену. Отишао је један од највећих звездаша који је икад постојао", рекао је Обрадовић и наставио о Цветковићу.
"Ако бих могао да кажем, извињавам се фамилији ако сам изнио ствар која би требало да се сазна накнадно, човјек је 10 година у једној торбици чувао тренерку, Звездине чарапе и патике, чекајући дан кад ће отићи са овог свијета, да буде сахрањен у тој опреми. То довољно говори колики је био Владимир. Хвала за све савјете, хвала за сву подршку коју сам добио. Нека му је вјечна слава. То је оно што могу да кажем".
Било је ријечи и о самом мечу.
"Добра побједа у плеј-офу. Типична пле-јоф утакмица, тешка је за играње. Проблем са повредама, онда са ротацијама у менаџменту, са позиције једне на другу. Опет, мислим да смо нападачки одиграли утакмицу, иако је Цедевита имала већу припрему. Онда и тај ритам утакмице. Можда је донио и бољу утакмицу у односу на њих. Све ствари које су могле да буду изненађење су биле овдје. Спремићемо се боље за сљедећу".
Потом је и један од новинара изјавио саучешће због Владимира Цветковић, након чега се Обрадовић сломио и прекинуо конференцију.
"Не могу више, мајке ми", поручио је Обрадовић, преноси "Б92".
