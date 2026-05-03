Страјин Недовић за АТВ: Историјска побједа над Црвеном звездом, не сносимо кривицу за неспортске сцене

Аутор:Андреј Кнежевић
Коментари:0
Кошаркаши Златибора бацили су на плећа евролигашки тим Црвене звезде који се пред дупке пуним трибинама дворане у Чајетини провео као бос по трњу.
Немања Протић “изрешетао” је Звездин кош, и екипу Златибора одвео је до највеће побједе у клупској историји, али и “мајсторице” у Београду након које ће пасти одлука о путнику на завршни турнир Кошаркашке лиге Србије који ће се, по новом формату борбе за шампионску титулу, одиграти у Нишу.
Тријумф над Црвеном звездом круна је успјешног рада КК Златибор, а међу најзаслужнијим за то што су у Чајетини кошаркашки снови постали јава је Страјин Недовић, некадашњи играч, а већ годинама тренер овог клуба.
Кошарка
Званично: Калинић суспендован, остали актери туче добили новчане казне
На позив АТВ-а радо се одазвао, а на почетку приче сумирао је тријумф који је одјекнуо и даље од региона.
“Велика побједа за једно мало мјесто. Овакав кошаркашки успјех је једна сјајна прича коју ми пишемо у протеклих седам-осам година током којих правимо све боље резултате. Ово је круна досадашњег рада и сматрам да је успјех заслужено дошао. Играли смо у препуној хали и публика нам је дала невјероватну подршку токим свих четрдесет минута. Играли смо растерећено, а добили смо их на једини могући начин - са доста убачених шутева споља и кроз брзу игру. На крају нас је и срећа наградила и заслужено смо дошли до побједе.” каже Недовић
Златиборски тријумф за памћење имао је и своју неспортску страну приче, а све због физичког обрачуна Николе Калинића са Матејем Чибејем након којег су пљуштала искључења на обје стране.
Кошарка
Скандал на мечу! Калинић песницом ударио играча Златибора
Никола Калинић и Ебука Изунду имали су и своје “треће полувријеме” и расправу са домаћим навијачима, а дан након утакмице стигле су суспензије и новчане казне за главне актере немилих сцена у Чајетини, али и арбитре.
Све то бацило је сјену, али није умањило тријумф екипе Страјина Недовића који за АТВ отворено говори о свему што се десило.
“Није смјело да дође до немилих сцена и ружних ствари на паркету. Све се десило у жару борбе, али све што се дешавало на паркету није смјело да се заврши онако како се завршило. Десиле су се глупости које не бих да коментаришем. Мислим да ми нисмо иницирали ништа и не осјећамо никакви кривицу због оног што се десило. Све у свему, на крају се, у неку руку и добро завршило јер нико није озбиљније повријеђен. Наш играч Матеј Чибеј је добио један или два ударца, али биће добро. Ствари које су се десиле не приличе спорту и кошарци. Ја сам све урадио да покушам да смирим страсти, а на исти начин се понашао и Саша Обрадовић, тренер Црвене звезде. Нас двојица смо дали све од себе да се ствари на терену смире на најбољи могући начин. Утакмица је настављена, што је било најважније, а ми смо на крају дошли и до заслужене побједе.” сумира Недовић из свог угла неспортске сцене које су десиле током утакмице
Кошарка
Саша Обрадовић загрмио: Кошаркашка и људска брука, срамотно понашање
Не крије Недовић да након свега што се десило није било нимало лако задржати ритам неопходан да се оствари побједа.
“Треба рећи да је велика разлика када се искључе три играча Црвене звезде и три играча Златибора. Ми смо били веома ослабљени јер су нама искључена три стартна играча. Морам да похвалим момке који су доста мање играли ове сезоне, а то су Бошко Чорбић и Константим Карапетровић који су оставили срце на терену и показали су да на њих може озбиљно да се рачуна. ” хвали Недовић и “дискретне хероје” велике побједе
Кошаркаши Златибора немају времена за предах, а камоли за славље. Већ данас их очекује “мајсторица” у Београду (19.00 часова).
“Прву утакмицу смо одиграли катастрофално. Док смо ми ушли у неки наш ритам и док смо схватили гдје смо и шта смо Црвена звезда је већ направила огромну разлику. Није то нама био први пут да играмо против Црвене звезде. Сусретали смо се већ ко зна колико пута и немамо никакав страх. Знамо да играмо против веома добре екипе, а наше је да одиграмо максимално колико можемо. Даћемо све од себе у “мајсторици” и без обзира што смо потпуни аутсајдери нећемо се предати на терену. Имамо неке своје квалитете које смо показали на утакмици у Чајетини. Желимо да поновимо то издање, али знамо да ће то бити веома тешко - исцрпљени смо, ротација нам је кратка, а игра се на свака два дана” , каже Недовић
За крај разговора истиче да су у КК Златибор презадовољни сезоном на измаку.
“Без обзира на исход “мајсторице” у Београду можемо да се дичимо још једном сјајном сезоном за Златибор. Наставили смо са одличним резултатима које правимо већ годинама. Ове сезоне смо освојили шампионску титулу у Кошаркашкој лиги Србије, нашу трећу у овом такмичењу, и наставили смо да пишемо историју. Једно мало мјесто које броји до 5000 становника је на самом врху српске клупске кошарке. Ми смо, као што је познато, освојили и АБА 2 лиги, али сплетом несрећних околности нисмо заиграли у елитном рангу регионалне кошарке. Све у свему, сви у клубу смо презадовољни и идемо даље. Сматрам да нам ова побједа над Црвеном звездом даје додатни вјетар у леђа. Не само нама у клубу, него и људима око и ван клуба да се још више укључе јер овај клуб је једно велико име не само за Чајетину него и за читаву Србију.” каже Недовић који је ове сезоне проглашен за најбољег тренера, по избору колега, у Кошаркашкој лиги Србије.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Кошарка
17 мин0
Кошарка
13 ч2
Кошарка
15 ч0
Кошарка
16 ч0
Најновије
08
45
08
35
08
34
08
30
08
29
Тренутно на програму