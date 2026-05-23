Српска јагњад одлетјела у Алжир: Ево колико су коштале авионске карте за њих

АТВ

АТВ
23.05.2026 14:28

Јагњад затворена у штали.
Фото: Pexels/Ramhari Karki

Србија је данас направила велики искорак у пољопривредној производњи, реализовавши први извоз живе јагњади за тржиште Алжира, потврдио је министар пољопривреде Драган Гламочић.

Пошиљка је на пут кренула специјализованим авионом нешто прије поноћи, што представља значајан логистички подухват.

Министар Гламочић је указао на високе трошкове овог подухвата, али и на чињеницу да је квалитет српске робе пресудио да се испуне строги међународни стандарди.

„Само када се прерачуна на једно јагње, авионска карта износи 250 евра. Није мало, али је у питању специјални авион и транспорт због добробити животиња. Велика је потражња за јагњадима и добро је што је Србија показала да има квалитетну робу“, рекао је Гламочић.

Гламочић је нагласио да држава активно ради на отварању нових тржишта, посебно након разговора са партнерима из Уједињених Арапских Емирата.

„Планирамо да на Пештеру направимо центар гдје ћемо појачати производњу, јер имамо шансу за извоз, не само у Емирате, већ и на друга тржишта азијских земаља“, истакао је министар.

Осим извоза, држава наставља са снажном подршком домаћим произвођачима. У току је кредитна линија која траје до 30. јуна, а у мају и јуну се очекују јавни позиви за узгој јунади за тов. Министар је подсјетио и да је недавно завршен позив за набавку приплодних грла, док позив за товна грла остаје отворен до 11. јуна, преноси Информер.

