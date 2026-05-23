Дјевојчица (6) умрла након операције слијепог цријева: Родитељима речено да врате посљедњи дјечији додатак

23.05.2026 14:52

Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Грађани Румуније остали су згрожени након што се сазнало да је родитељима дјевојчице (6), која је преминула у фебруару ове године након операције слијепог цријева, наређено да врате дјечији додатак за посљедњи мјесец живота дјетета.

Дјевојчица је доживјела мождану смрт у децембру након апендектомије у Окружној болници Констанца, а преминула је у фебруару у болници у Букурешту.

Сада је породица дјевојчице добила још један ударац. Родитељи су се пробудили са обавјештењем у којем се тражи да врате дјечији додатак од 292 леја (око 55 евра), уплаћеном за посљедњи мјесец живота дјевојчице, у тренуцима када се и даље борила за живот.

Румунски медији наводе да се исто догодило и у случају двоипогодишњег дјечака Дениса, који је такође стигао у болницу Григоре Александреску у Букурешту након операције у Окружној болници Констанца, а касније је преминуо у главном граду.

У обје ситуације, породице су постављале питања и тражиле провјере у вези са начином на који је о дјеци бринуто.

"Породица се суоштила са захтјевом за повраћај новца од АЈПИС Констанца у виду дјечијег додатка за један мјесец. Извод из матичне књиге умрлих је издат у фебруару. У изводу заиста пише да је датум смрти јануар, али дијете је заправо дисало, у фебруару је издахнуло, до тад је дисало. Родитељи су имали трошкове ако бисмо разматрали правну природу накнаде како бисмо државном додатку дали намјену коју треба да има“, рекла је адвокатица породиле Гиулфер Ајсун Исмаил.

Према писању румунских медија, преминула дјевојчица је у децембру у Констанци оперисала слепо црево. У операциону салу је ушла као здраво дете, а неколико минута по пребацивању на интензивну негу дошло је до застоја срца детета.

Адвокат породице је раније навео да породица сумња да је дошло до медицинских пропуста и да се дјевојчици нешто догодило током интубације у операционој сали.

(Телеграф.рс)

