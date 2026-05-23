Ужас у Румунији: Комшија из пакла претукао супружнике, па на њих пуцао из пушке

Дјечија игра завршила се бруталном тучом на улицама Ађиђее у Румунији.
Један мушкарац је под истрагом након што се осветио ваздушном пушком само зато што је лопта којом су се играла два комшијска дјетета завршила у његовом дворишту.
Мушкарац је, видно изнервиран, узео на нишан родитеље двојице дјечака, једном од њих оштетио аутомобил и дијелио ударце песницама и ногама!
Сигурносне камере снимиле су тренутак када је обична дјечија игра прерасла у дивљачко насиље. На снимцима се види како, након што су размијенили неколико ријечи, више мушкараца почиње да се гура. У насталом хаосу, родитељи двојице дјечака покушавају да побјегну од удараца свог комшије, мушкарца старог 52 године.
Свједоци причају да је помахнитали комшија прво камењем разбио шофершајбну аутомобила једне од жртава, а потом утрчао у кућу, узео ваздушно оружје и почео да пуца у правцу својих противника.
Од бијеса овог мушкарца нису успјела да побјегну ни двојица дјечака, стари девет и 12 година. Њихова недужна игра на крају је улицу претворила у бојно поље. Након што им је комшија пријетио и чак их ударао палицом, преплашена дјеца су позвала родитеље у помоћ.
Очеве оба дјетета погодиле су куглице које је испалио разјарени комшија, а једном од њих било је потребно девет дана медицинске његе.
"Мушкарац је користио оружје типа 'аирсофт', из којег је испалио више куглица. Неке од њих су погодиле двојицу родитеља малољетне дјеце, а говоримо о мушкарцима од 36 и 38 година", изјавила је Нађа Илаш, портпаролка полиције Констанце.
Овај незапамћени инцидент потпуно је шокирао цијело мјесто.
"Никада нису имали никаквих проблема у заједници. Не знам шта се сада догодило и како је овај инцидент оволико ескалирао", изјавио је Кристијан Карјалију, градоначелник Ађиђее.
Нападач (52) се тренутно налази под истрагом, уз мјеру судског надзора, а терети се за пријетње, уништавање туђе имовине и наношење тјелесних повреда, преноси Телеграф.рс.
