Расте број жртава у Луганску: Погинуло 11 студената, трага се за још десет

Аутор:АТВ
Коментари:0
Број жртава украјинског напада дроном на студентски дом у Луганској Народној Републици повећан је на 11, рекао је шеф ЛПР-а Леонид Пасечник.
"Имамо 11 жртава овог монструозног злочина, осам дјевојчица и три дјечака. Такође, 10 дјевојчица се води као нестало", навео је Пасечник на друштвеним мрежама.
Десеторо повријеђених у Старобељску налази се на лијечењу у болницама у Луганској Народној Републици, од којих је петоро у тешком стању, рекао је помоћник руског Министарства здравља Алексеј Кузњецов.
Он је прецизирао да је једна од жртава у изузетно тешком стању.
"Укупно 32 особе су добиле амбулантну медицинску помоћ", додао је Кузњецов.
Украјински дрон погодио је јуче академску зграду и студентски дом Старобељског професионалног колеџа, који је дио Луганског државног педагошког универзитета.
У тренутку напада, у студентском дому се налазило 86 ученика и један члан особља.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
17
18
17
15
17
08
17
05
16
59
Тренутно на програму