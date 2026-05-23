Расте број жртава у Луганску: Погинуло 11 студената, трага се за још десет

Напад на колеџ у Русији
Фото: Screenshot / X

Број жртава украјинског напада дроном на студентски дом у Луганској Народној Републици повећан је на 11, рекао је шеф ЛПР-а Леонид Пасечник.

"Имамо 11 жртава овог монструозног злочина, осам дјевојчица и три дјечака. Такође, 10 дјевојчица се води као нестало", навео је Пасечник на друштвеним мрежама.

Десеторо повријеђених у Старобељску налази се на лијечењу у болницама у Луганској Народној Републици, од којих је петоро у тешком стању, рекао је помоћник руског Министарства здравља Алексеј Кузњецов.

Он је прецизирао да је једна од жртава у изузетно тешком стању.

"Укупно 32 особе су добиле амбулантну медицинску помоћ", додао је Кузњецов.

Украјински дрон погодио је јуче академску зграду и студентски дом Старобељског професионалног колеџа, који је дио Луганског државног педагошког универзитета.

У тренутку напада, у студентском дому се налазило 86 ученика и један члан особља.

(Срна)

