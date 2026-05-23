Пијане туристкиње упале у кабину и преузеле кормило трајекта

Двије њемачке туристкиње нашле се у центру скандала након што је објављен вирални снимак на којем се види како наводно управљају познатим трајектом „Статен Ајленд“ кроз њујоршку луку.
Овај инцидент покренуо је хитну градску истрагу, а виновницима пријете оштре казне, преносе амерички медији.
Како се наводи у извјештају, двије жене су прво виђене како испијају алкохолно пиће на терминалу Вајтхол. Након тога су, из за сада непознатих разлога, прошле поред обезбјеђења и ушле директно на забрањени командни мост брода „Дороти Деј“.
„Ја возим брод, ја возим трајект!“
На снимку који је запалио друштвене мреже јасно се види како једна од туристкиња помјера џојстик за кормилом брода, судећи по извјештају портала СИ Ливе.
„Ја возим брод! Ја возим брод! Ја возим трајект!“, викала је на енглеском језику жена за кормилом.
Оно што је посебно шокирало јавност јесте чињеница да јој је особа, за коју се вјерује да је члан посаде, све вријеме давала упутства за управљање, говорећи: „У средину, у средину“.
Други снимак приказује исту жену како сједи у радничкој фотељи капетана уз арогантан натпис: „Не одговара ми на поруке, али барем сам данас возила трајект 'Статен Ајленд'“.
Иако још увијек није потпуно јасно да ли је жена заиста управљала огромним трајектом у пуном смислу те ријечи или је све било изрежирано, градски Секретаријат за саобраћај (ДОТ) одмах је реаговао. Саопштено је да ће инцидент бити детаљно истражен, а кривци строго санкционисани.
„Овакво понашање је противно нашим правилима и потпуно је неприхватљиво. Предузећемо одговарајуће дисциплинске мјере против одговорних“, поручили су из ДОТ-а за СИ Ливе.
Секретаријат за саобраћај одбио је да да додатне коментаре за лист Тхе Пост. Са друге стране, огорчени путници назвали су овај инцидент „озбиљним кршењем поморске безбједности и потпуним рушењем повјерења јавности“, преноси Њујорк пост.
