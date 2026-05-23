Руска ПВО током ноћи оборила 348 украјинских дронова

23.05.2026 09:17

Дрон
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka (STF)

Министарство одбране Русије саопштило је да су током ноћи снаге противваздушне одбране (ПВО) обориле 348 украјинских беспилотних летјелица.

Дронови су уништени изнад Белгородске, Брјанске, Волгоградске, Вороњешке, Калушке, Курске, Липецке, Орловске, Ростовске, Рјазањске и Тулске области, као и изнад Краснодарског краја, Крима, Татарстана и Московског региона.

Како се наводи у званичном саопштењу, дејствовано је и изнад акваторије Азовског и Црног мора, гдје је такође пресретнут одређен број летјелица, преноси Спутњик.

Тагови :

Руска војна операција 2026

дрон

Русија

ПВО

Украјина

