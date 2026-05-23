Руска ПВО током ноћи оборила 348 украјинских дронова

Министарство одбране Русије саопштило је да су током ноћи снаге противваздушне одбране (ПВО) обориле 348 украјинских беспилотних летјелица.
Дронови су уништени изнад Белгородске, Брјанске, Волгоградске, Вороњешке, Калушке, Курске, Липецке, Орловске, Ростовске, Рјазањске и Тулске области, као и изнад Краснодарског краја, Крима, Татарстана и Московског региона.
Како се наводи у званичном саопштењу, дејствовано је и изнад акваторије Азовског и Црног мора, гдје је такође пресретнут одређен број летјелица, преноси Спутњик.
