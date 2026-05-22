Након раскида је полио киселином и унаказио јој лице: Кад је изашао из затвора, удала се за њега

22.05.2026 22:38

Берфин Озек коју је дечко полио бензином даје интервју.
У Турској је поново одјекнула прича која је годинама изазивала шок и бурне реакције јавности – прича о младој жени коју је бивши дечко брутално напао киселином након раскида, а која се неколико година касније удала управо за њега. Вијест о њиховом вјенчању поново је отворила расправу и подијелила јавност.

Ријеч је о жени по имену Берфин Озек (26) из Искендеруна, која је 2019. године преживјела стравичан напад свог тадашњег партнера Касима Озана Келтика. Наиме, након што је одлучила да прекине везу, тада 23-годишњи младић јој је, према наводима из истраге, бацио киселину у лице, остављајући за собом трајне посљедице и озбиљно оштећење вида.

"Ако не можеш бити моја, нећеш бити ничија"

Прије напада, како је она навела у тужби, рекао јој је: “Ако не можеш бити моја, нећеш бити ничија”.

Посљедице напада биле су изузетно озбиљне – Берфин је изгубила вид на десном оку, а остале су јој трајне повреде лица, након чега је морала да прође кроз низ медицинских интервенција, укључујући естетске операције капака и усана.

Казна затвора од 13 година и 6 мјесеци

Нападач је убрзо након инцидента ухапшен и притворен, а суд га је осудио на казну затвора од 13 година и 6 мјесеци због кривичног дјела “намјерно наношење тешких тјелесних повреда”.

Међутим, током трајања поступка, у априлу 2020. године, Берфин је поднијела захтјев суду да повуче своју пријаву против њега. Касније је, према наводима, изјавила да је ту одлуку донијела у стању тешке психолошке трауме и да се због тога покајала.

Након изласка из затвора услиједило помирење и брак

У међувремену, Келтик је на једном од посљедњих рочишта пуштен на слободу. Након изласка из затвора, дошло је до њиховог поновног контакта и помирења. Он јој је, како се наводи, више пута упућивао извињења и поруке, након чега му је Берфин опростила.

Недуго затим, пар је донио одлуку да се вјенча, а њихова грађанска церемонија је одржана и објављена у јавности, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама и у јавности, преноси Блиц.

Њен отац није знао за вјенчање

Отац дјевојке, Јасар Озек, рекао је да није био упознат са браком и да су водили правну борбу, али без успјеха.

– Удала се без нашег знања. Борио сам се за њу годинама, а сада је све било узалуд – рекао је отац.

Случај је изазвао бурне реакције и на друштвеним мрежама, а многи корисници су критиковали одлуку, уз поруку да “опрост не смије да брише злочин”.

