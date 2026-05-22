Ђорђе Перић поново најбољи међу најбољима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Млади виртуоз на хармоници Ђорђе Перић остварио је још један историјски међународни успјех освојивши Куп града Пуле на 49. Међународном сусрету хармоникаша у Пули, једном од најпрестижнијих и најстаријих фестивала хармонике у Европи.
"Фестивал је ове године окупио чак 600 учесника из 24 земље свијета, а Ђорђе је бриљантним наступом освојио прво мјесто у категорији `јуниор виртуосо` до 18 година, након чега му је припало и највредније признање фестивала — Куп града Пуле за најбољег солисту и такмичара са највећим бројем освојених поена међу свим категоријама", саопштено је из Музичке школе "Корнелије Станковић" Бијељина-Угљевик, преноси "Срна".
Друштво
За два мјесеца извучено 111 Лото шестица, ево колико је отишло у Српску
У саопштењу се наводи да овај величанствени резултат представља огроман међународни успјех за Музичку школу "Корнелије Станковић", Бијељину и Републику Српску, али и још једну потврду врхунског рада класе професора Славише Перића, чији ученици годинама доминирају на највећим свјетским и европским фестивалима и такмичењима хармонике.
Фестивал у Пули, одржан од 19. до 22. маја, важи за најстарије такмичење хармоникаша на простору бивше Југославије и деценијама окупља најеминентнија имена хармонике из цијелог свијета.
Сама чињеница да је Ђорђе понио титулу најбољег међу стотинама врхунских такмичара довољно говори о величини овог успјеха, додаје се у саопштењу.
Сцена
Ђина Џиновић прекинула контакт са оцем: ''Тате ме је највише блам''
Посебну тежину цијелој причи даје чињеница да је Ђорђе Перић управо на овом фестивалу већ исписао историју 2022. године, када је освојио Куп града Пуле са максималних 100 поена, поставши први такмичар коме је то пошло за руком још од давне 1989. године. Тиме је његово име већ тада златним словима уписано у историју овог престижног фестивала.
Новим тријумфом у Пули Ђорђе је још једном потврдио статус једног од најталентованијих младих хармоникаша данашњице и наставио импресиван низ међународних побједа које га сврставају у сам врх свјетске хармоникашке сцене.
Занимљивости
Ова четири знака зарадиће брдо пара у јуну
Публика и стручни жири у Пули наградили су његов наступ овацијама, а нови велики тријумф још једном је показао да Ђорђе Перић и његов отац и професор Славиша Перић представљају побједнички тим који годинама ниже врхунске резултате и осваја најпрестижнија признања на међународној хармоникашкој сцени.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Култура
10 ч0
Култура
13 ч0
Култура
1 д0
Култура
2 д0
Најновије
23
00
22
49
22
47
22
43
22
38
Тренутно на програму